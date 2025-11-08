Đề phòng biến chứng nặng do mắc cúm

Bác sĩ Lê Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, xác nhận 80% bệnh nhi phải nhập viện do cúm A, ngoài ra có nhiều trẻ bị nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Trong đó, nhiều trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

Tương tự, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 3.700 ca cúm mùa từ đầu tháng 10-2025 đến nay, với gần 500 trẻ phải điều trị nội trú. Chỉ riêng tuần qua đã có hơn 1.600 ca dương tính với cúm, trong đó hơn 10% trẻ nhập viện.

Bác sĩ Hùng cho hay cúm mùa là bệnh lành tính nhưng tốc độ lây lan nhanh và có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Nguy hiểm nhất là khi virus cúm gây biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn tai mũi họng, hoặc nặng hơn như tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa tạng. Ngoài ra, virus hợp bào hô hấp cũng là nguyên nhân phổ biến gây viêm họng, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản và viêm phổi. Bệnh thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, cao điểm vào mùa đông - xuân. Trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 6 tháng, sinh non hoặc có hệ miễn dịch yếu, dễ mắc bệnh và diễn biến nặng.

Điều trị bệnh nhân mắc cúm tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Các bác sĩ lưu ý triệu chứng thường xuất hiện đột ngột, gồm sốt, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi và đau đầu. Ở người khỏe mạnh, các triệu chứng này thường tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, với người có bệnh nền hoặc sức đề kháng suy giảm, cúm có thể dẫn đến viêm phổi bội nhiễm, suy hô hấp, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Đáng chú ý, đã ghi nhận một số bệnh nhân còn trẻ nhưng mắc cúm ác tính, nguyên nhân liên quan cơ địa hoặc tình trạng bội nhiễm. Tuy trường hợp người trẻ tử vong vì cúm ác tính là hiếm gặp song các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh phát hiện và điều trị sớm là yếu tố quyết định đến sức khỏe, tính mạng người bệnh. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền như COPD, hen phế quản, đái tháo đường, tim mạch... cũng rất quan trọng.