Người lao động News

Giáo dục

Đề thi tốt nghiệp THPT đã chuyển tới 34 tỉnh, thành phố

Y.Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11 và 12-6 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh, tăng gần 62.000 em so với năm trước và cao nhất từ trước đến nay

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 2-6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò của công tác chuẩn bị.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả thực hiện. Phải phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi, không để xảy ra chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các địa phương kiểm tra kỹ điều kiện cơ sở vật chất tại từng điểm thi. Các điểm thi cần bố trí đầy đủ khu vực gửi tư trang cho thí sinh, chuẩn bị phòng y tế và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác sẵn sàng cho các tình huống có thể phát sinh.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục trực tiếp kiểm tra, rà soát các điểm thi, Ban Chỉ đạo thi các địa phương duy trì kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ sẽ là yếu tố quyết định để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và thành công. "Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT - cho biết thời điểm này, đề thi đã được chuyển tới 34 tỉnh, thành phố để sẵn sàng in sao, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

TP Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Trong đó có gần 7.900 thí sinh tự do, gồm thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng.

Như vậy, số thí sinh của TP Hà Nội chiếm 1/10 trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước. Thành phố đã thành lập 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi. Có gần 700 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở các khâu của kỳ thi.

TP HCM năm nay dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi, con số này tăng hơn 50% so với năm 2025. Ninh Bình cũng tăng mạnh số lượng thí sinh, dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

