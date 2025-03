Để TP HCM thật sự là nơi đáng sống: Phát huy tiềm năng, lợi thế

Diễn đàn "Để TP HCM thật sự là nơi đáng sống" trên Báo Người Lao Động từ số ra ngày 10-3 được rất nhiều bạn đọc quan tâm tham gia.

Giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường

Những ý kiến của bạn đọc không chỉ nêu lên nhiều giải pháp tâm huyết mà còn thể hiện sự trăn trở, tâm tư về những thách thức mà thành phố đang đối mặt.

Vấn đề ùn tắc giao thông - vốn đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống của người dân và sự phát triển của thành phố - được đông đảo bạn đọc quan tâm, đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

Theo bạn đọc, TP HCM cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là metro và xe buýt nhanh. Song song đó, việc hoàn thiện hệ thống đường sá, cầu vượt, hầm chui là vô cùng cấp thiết.

Nhằm thay đổi thói quen đi lại của người dân, bạn đọc cho rằng cần khuyến khích họ sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ. TP HCM cần ứng dụng công nghệ thông minh để quản lý giao thông, giúp tối ưu hóa luồng di chuyển và giảm thiểu ùn tắc.

Để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, thành phố cần nghiên cứu, áp dụng mô hình giao thông thông minh, kết nối với các ứng dụng di động. Ngoài ra, tận dụng lợi thế sông ngòi của thành phố để phát triển hệ thống giao thông thủy cũng là một giải pháp mà bạn đọc cho rằng nên cân nhắc.

Ô nhiễm môi trường cũng là một thách thức lớn đối với TP HCM. Trước hết, thành phố cần tăng cường kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông và các nhà máy. Việc xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp cần được thực hiện một cách triệt để.

Nhiều bạn đọc nhận xét việc trồng thêm cây xanh và mở rộng không gian xanh sẽ giúp TP HCM cải thiện chất lượng không khí, tạo ra một môi trường sống trong lành hơn. Thành phố cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng là một giải pháp quan trọng góp phần giảm thiểu ô nhiễm.

Ngoài ra, để TP HCM thật sự là nơi đáng sống, việc kiểm soát giá cả thị trường, phát triển hệ thống y tế và giáo dục chất lượng cao, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng là những yếu tố không thể thiếu. Mặt khác, an ninh trật tự cũng là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm. Việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, áp dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm, xây dựng mô hình "Khu phố an ninh" sẽ góp phần tạo ra môi trường sống an toàn và yên bình hơn.

Để TP HCM phát triển bền vững, việc thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao là vô cùng quan trọng. Do vậy, thành phố cần có các chính sách ưu đãi, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Việc hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục cho nhân lực chất lượng cao cũng hết sức cần thiết.

TP HCM đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá mạnh mẽẢnh: HOÀNG TRIỀU

Tạo nên sức bật

Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, TP HCM đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá mạnh mẽ. Sự năng động của một trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước kết hợp cùng nguồn lực dồi dào từ con người đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nên sức bật cho thành phố.

Nhiều bạn đọc cho rằng để những tiềm năng đó được khai thác hiệu quả, để những lợi thế đó thực sự mang lại giá trị cho cộng đồng, cần có sự đồng lòng, quyết tâm cao độ từ các bên liên quan.

Trước hết, vai trò của chính quyền là hết sức quan trọng. Việc hoạch định những chính sách, tầm nhìn kịp thời, đúng đắn, cùng với việc huy động và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Sự tham gia tích cực của người dân cũng đóng vai trò then chốt. Mỗi người dân, với ý thức trách nhiệm cao, sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng văn minh và đáng sống. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, với vai trò là động lực của nền kinh tế, cần phát huy tinh thần sáng tạo, chú trọng đầu tư vào những lĩnh vực vừa thiết yếu vừa mang tính bền vững, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Khi có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, TP HCM sẽ thực sự trở thành một thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống. Thành phố sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm những ước mơ và khát vọng. Mỗi người dân, dù đến từ đâu, đều có cơ hội phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng và tận hưởng một cuộc sống chất lượng.

Bạn đọc tin tưởng rằng với những nỗ lực không ngừng, TP HCM sẽ ngày càng khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ hàng đầu cả nước và khu vực.

TP HCM - vùng đất nghĩa tình, nơi hội tụ bao khát vọng đổi đời - ngày càng phát triển là nhờ sự đóng góp không nhỏ của hàng triệu công nhân nhập cư. Để thành phố thực sự là nơi đáng sống, cần có những chính sách đặc thù, quan tâm sát sao nhu cầu thiết yếu của họ. Trước hết, an cư là vấn đề cấp bách, đòi hỏi phải xây dựng nhà lưu trú, ký túc xá tại khu công nghiệp, đồng thời phát triển nhà ở xã hội với giá thuê, mua phù hợp. Việc giáo dục, học hành của con em công nhân cần được chú trọng, tạo điều kiện để họ yên tâm làm việc. Ngoài ra, cần hỗ trợ công nhân tiếp cận nguồn vốn vay linh hoạt với thủ tục nhanh chóng để giúp họ giải quyết khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, cần có những hoạt động văn hóa, chương trình giải trí dành riêng cho công nhân để nâng cao đời sống tinh thần cho họ. Tạ Tư Vũ