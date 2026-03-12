HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đề xuất cho vay tới 400 triệu đồng không cần chứng minh mục đích

Thy Thơ

(NLĐO) - Ngân hàng Nhà nước dự kiến ban hành quy định tăng thêm hạn mức cho vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Theo quy định hiện hành, các khoản vay dưới 100 triệu đồng không bắt buộc phải chứng minh mục đích sử dụng vốn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016 về hoạt động cho vay, trong đó đề xuất nâng hạn mức các khoản vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn lên 400 triệu đồng.

Theo NHNN, việc nâng hạn mức này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện để cá nhân và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn. Đồng thời, chính sách cũng được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm cho vay trực tuyến.

Đề xuất cho vay 400 triệu đồng không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn - Ảnh 1.

Tuy khách hàng không phải chứng minh mục đích vay vốn, nhưng ngân hàng vẫn cần phải kiểm soát chặt chẽ dòng tiền

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn tại TPHCM cho rằng đề xuất này có thể giúp người vay giảm đáng kể thủ tục và thời gian khi tiếp cận vốn. Về phía ngân hàng, việc mở rộng hạn mức cũng giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng, phù hợp với xu hướng giao dịch trực tuyến và góp phần hạn chế tín dụng đen.

Dù người vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn, ngân hàng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn tín dụng, các ngân hàng hiện kết nối và xác thực thông tin khách hàng với nhiều hệ thống dữ liệu như Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), VNeID… Đồng thời, khả năng trả nợ của người vay cũng được đánh giá dựa trên thu nhập, lịch sử tín dụng và số dư tài khoản.

Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, ngân hàng vẫn giải ngân trực tiếp vào tài khoản của bên nhận tiền. Chẳng hạn, nếu khách hàng vay để mua ô tô, khoản tiền vay sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của bên bán nhằm bảo đảm dòng tiền được sử dụng đúng mục đích và hạn chế các rủi ro phát sinh.

ngân hàng thương mại ngân hàng nhà nước tín dụng đen cho vay hộ kinh doanh
