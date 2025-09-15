Đề xuất chuyển đổi rừng phòng hộ làm mỏ đất san lấp tại Gia Lai

Ngày 15-9, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh trình HĐND đề xuất chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ tại mỏ QN05, thuộc phường Quy Nhơn Tây thành mỏ đất san lấp, phục vụ nhu cầu xây dựng trong bối cảnh kinh tế và đô thị hóa phát triển nhanh.

Khu rừng phòng hộ ở phường Quy Nhơn Tây được UBND tỉnh trình HĐND đề xuất chuyển đổi thành mỏ đất san lấp

Theo UBND tỉnh Gia Lai, diện tích rừng phòng hộ này có nguồn gốc từ rừng trồng, đã nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, khu vực này cũng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn (cũ) và quy hoạch khoáng sản của tỉnh.

Ngoài nội dung trên, kỳ họp còn xem xét nhiều vấn đề khác như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025; phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy định hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ vaccine phòng dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

HĐND tỉnh cũng thảo luận các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân và thôn đội trưởng.

Tại kỳ họp, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh tất cả các nội dung, trong đó có việc chuyển đổi rừng phòng hộ, đều được UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, thủ tục pháp luật; đã được các ban HĐND thẩm tra và Thường trực HĐND cho ý kiến trước khi trình xem xét, quyết định.