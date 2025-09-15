Đề xuất chuyển đổi rừng phòng hộ làm mỏ đất san lấp tại Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất chuyển đổi rừng phòng hộ làm mỏ đất san lấp tại Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa trình HĐND tỉnh đề xuất chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ thành mỏ đất san lấp, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và đô thị hóa.

Ngày 15-9, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh trình HĐND đề xuất chuyển đổi 2 ha rừng phòng hộ tại mỏ QN05, thuộc phường Quy Nhơn Tây thành mỏ đất san lấp, phục vụ nhu cầu xây dựng trong bối cảnh kinh tế và đô thị hóa phát triển nhanh.

Đề xuất chuyển đổi rừng phòng hộ làm mỏ đất san lấp tại Gia Lai- Ảnh 1.

Khu rừng phòng hộ ở phường Quy Nhơn Tây được UBND tỉnh trình HĐND đề xuất chuyển đổi thành mỏ đất san lấp

Theo UBND tỉnh Gia Lai, diện tích rừng phòng hộ này có nguồn gốc từ rừng trồng, đã nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, khu vực này cũng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn (cũ) và quy hoạch khoáng sản của tỉnh.

Ngoài nội dung trên, kỳ họp còn xem xét nhiều vấn đề khác như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025; phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy định hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ vaccine phòng dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

HĐND tỉnh cũng thảo luận các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân và thôn đội trưởng.

Tại kỳ họp, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh tất cả các nội dung, trong đó có việc chuyển đổi rừng phòng hộ, đều được UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, thủ tục pháp luật; đã được các ban HĐND thẩm tra và Thường trực HĐND cho ý kiến trước khi trình xem xét, quyết định.

Tin liên quan

Gia Lai sẽ có "khu siêu đô thị" trên 201 ha, 17.200 tỉ đồng

Gia Lai sẽ có "khu siêu đô thị" trên 201 ha, 17.200 tỉ đồng

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư "khu siêu đô thị" sinh thái thông minh, hiện đại với tổng mức đầu tư trên 17.200 tỉ đồng.

Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch sinh thái rộng 6.300 ha

(NLĐO) - Với quy mô 6.300 ha, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – nghỉ dưỡng.

rừng phòng hộ đô thị hóa giảm nghèo bền vững đầu tư công dân tộc thiểu số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo