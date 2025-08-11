Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam cùng nhiều hãng hàng không quốc tế thống nhất phương án đưa toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Việc đưa toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành được xem là bước đi chiến lược để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực phía Nam.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo và xin ý kiến về phương án phân chia khai thác giữa sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trong bối cảnh Long Thành dự kiến đưa vào vận hành năm 2026.

Theo ACV, liên danh Incheon Airport (IAC) – đơn vị tư vấn quản lý, khai thác sân bay Long Thành – đã tiến hành phân tích, đánh giá và đề xuất hai phương án khai thác.

Hai phương án phân chia khai thác

Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang Long Thành, Tân Sơn Nhất khai thác nội địa. Phương án này giúp tối ưu kết nối trung chuyển, giảm chi phí vận hành, tránh tình trạng hành khách di chuyển mất 4,5 giờ giữa hai sân bay, đồng thời tận dụng khả năng khai thác 24/24 của Long Thành. Hạn chế là hành khách quốc tế chặng ngắn từ TP HCM phải di chuyển xa hơn.

Phương án 2: Giữ lại một phần chuyến quốc tế cự ly ngắn (<1.000 km) ở Tân Sơn Nhất. Tuy thuận tiện cho khách trong khu vực, phương án này làm tăng chi phí, phân mảnh mạng bay, gây khó khăn cho hành khách nối chuyến và giảm khả năng cạnh tranh của Long Thành.

Phân tích của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy nếu áp dụng phương án 1, Long Thành có thể đạt 92 triệu khách năm 2060, cao hơn gần 27% so với phương án 2. Kinh nghiệm quốc tế cũng khẳng định mô hình tập trung quốc tế tại một sân bay duy nhất giúp tăng mạnh tỷ lệ khách nối chuyến, như Incheon (Hàn Quốc) đạt trên 10% sau khi dồn toàn bộ quốc tế từ Gimpo năm 2001.

Các bên liên quan nói gì?

Cục Hàng không Việt Nam, trong thông báo tháng 6-2025, cho biết nhất trí cao với phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, nhằm thuận tiện trong quản lý, khai thác và tối ưu nguồn lực, đồng thời bảo đảm Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển cạnh tranh với các sân bay lớn trong khu vực.

IATA và các hãng hàng không quốc tế đang khai thác tại TP HCM cũng đồng thuận với phương án này, cho rằng việc dồn quốc tế về Long Thành sẽ giảm rủi ro gián đoạn hành khách nối chuyến, tránh nhầm lẫn về điểm khởi hành và củng cố năng lực cạnh tranh của Long Thành.

Trong nhóm hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đề xuất giữ quốc tế ngoài ASEAN tại Long Thành và để lại một số chuyến ASEAN ở Tân Sơn Nhất trong giai đoạn đầu, nhưng đồng ý rằng về dài hạn cần tập trung toàn bộ quốc tế về Long Thành. Bamboo Airways cũng ủng hộ phương án của ACV, song kiến nghị xây dựng lộ trình chuyển đổi để các hãng có thời gian thích ứng.

Hàng hóa hàng không cũng sẽ chuyển về Long Thành

Ngoài hành khách, Long Thành được quy hoạch khu logistics 257 ha, kết nối trực tiếp với cao tốc, cảng biển, đường sắt, đủ khả năng tiếp nhận máy bay hàng hóa cỡ lớn. Việc đưa toàn bộ hàng hóa quốc tế từ Tân Sơn Nhất về đây sẽ giảm áp lực hạ tầng nội đô, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam trở thành trung tâm logistics hàng không khu vực, thu hút đầu tư và ứng dụng mô hình logistics xanh.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Long Thành được định vị là cảng hàng không quốc tế lớn nhất cả nước, công suất thiết kế 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành. Giai đoạn 1, dự kiến khai thác từ giữa 2026, sẽ đạt 25 triệu khách/năm, đủ tiếp nhận đồng thời chuyến bay quốc tế và nội địa với hạ tầng hiện đại.

Tân Sơn Nhất hiện đã vượt công suất thiết kế, phục vụ hơn 40 triệu khách năm 2024, dự báo 46 triệu khách năm 2025. Dù nhà ga T3 sắp hoàn thành, quỹ đất hạn chế khiến khả năng mở rộng lâu dài không đáng kể. Việc duy trì cả chuyến quốc tế và nội địa tại đây được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ tắc nghẽn và giảm chất lượng phục vụ.


Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

(NLĐO)- Chiều 2-8, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đi thị sát, kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành.

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy lái xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Khi CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế xe đầu kéo đã tăng ga bỏ chạy.

Cận cảnh thi công nhà ga hành khách - "trái tim" sân bay Long Thành

(NLĐO)- Nhà ga hành khách - "trái tim" sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2025

sân bay Long Thành chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành bay quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo