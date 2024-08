Đề xuất cơ chế đặc thù về giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại các KCX-KCN

Tại hội nghị chuyên đề về bàn giải pháp giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân làm việc tại các KCX-KCN TP, ông Trần Cộng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 7, TP HCM cho biết thời gian qua, LĐLĐ quận đã tiến hành khảo sát, thu thập, tổng hợp ý kiến về nhu cầu gửi con ngoài giờ trong CNVC-LĐ. Kết quả cho thấy có 42,8% công nhân lao động thường xuyên tăng ca, làm thêm ngoài giờ nên có nhu cầu giữ trẻ từ 17 giờ - 19 giờ.

Tuy nhiên, hiện các trường mầm non công lập khó đáp ứng được nhu cầu gửi con của công nhân vì vượt quá khung giờ Bộ Luật Lao động quy định, không thể thực hiện do không có cơ chế.

Cần có cơ chế hỗ trợ người lao động và giáo viên khi giữ trẻ ngoài giờ

Do vậy, nhiều công nhân chọn gửi con tại các nhóm trẻ gia đình, người quen biết để thuận tiện đưa đón, đặc biệt có 32% người được khảo sát chọn gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc.

Chị Trần Thị Hoàng Ny, công nhân làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất máy may ở KCX Tân Thuận, quận 7 cho biết giờ giấc làm việc của công nhân thực tế không cố định, có thời điểm ít đơn hàng chỉ làm giờ hành chính nhưng lúc cao điểm sẽ phải tăng ca liên tục. Do đó, nếu gửi trẻ ở các trường mầm non tư thục tại TP sẽ rất tốn kém do ngoài học phí còn phải chi thêm một khoản khá lớn do gửi ngoài giờ.

Như vậy, việc tăng ca gấn như không có ý nghĩa do tiền tăng ca chỉ đủ bù đắp qua tiền giữ trẻ ngoài giờ. Vì vậy, vợ chồng chị chọn gửi cả 2 con (trong đó có một bé ở độ tuổi mầm non) về quê nhờ ông bà nội chăm sóc. "Biết là sống xa cha mẹ các con sẽ rất thiệt thòi nhưng với thu nhập hiện nay của công nhân, nuôi 2 con ở TP là quá sức" - chị Ny cho biết.

Trong khi đó, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 cũng nhìn nhận việc giữ trẻ sau 18 giờ tại các trường mầm non công lập khó có thể thực hiện được bởi thực tế giáo viên mầm non thường phải có mặt tại trường từ trước 6 giờ 30 phút để lau dọn, sắp xếp chuẩn bị đón trẻ và về muộn hơn 17 giờ 30 phút do phải chờ công nhân, người lao động tan tầm đến đón trẻ.

Việc kéo dài giờ làm thêm có thể không đảm bảo sức khỏe cho họ để chăm trẻ tốt. Bên cạnh đó, mức thù lao chi ngoài giờ hiện nay chỉ từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/giờ cho giáo viên giữ trẻ thêm ngoài giờ hành chính là quá thấp.

Từ những vấn đề trên, nhiều ý kiến cũng kiến nghị thành phố có chủ trương và hướng dẫn về việc sử dụng tài sản công trong việc giữ trẻ ngoài giờ đồng thời đề xuất cho phép địa phương ký hợp đồng với sinh viên năm thứ 4 Đại học sư phạm Mầm non giữ trẻ ngoài giờ ngày thứ bảy.

Trước đó, UBND quận 7 cũng có công văn đề xuất HĐND TP tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách đặc thù "Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại các KCX-KCN trên địa bàn TP"