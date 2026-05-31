Kinh tế

Đề xuất định danh người gửi hàng hóa qua bưu chính

Thùy Linh

(NLĐO) - Người gửi hàng hóa qua bưu chính phải cung cấp thông tin định danh theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Đề xuất định danh người gửi hàng hóa qua bưu chính - Ảnh 1.

Người gửi hàng hóa qua bưu chính phải cung cấp thông tin định danh

Dự thảo quy định chi tiết về định danh và truy vết bưu gửi. Bưu gửi được định nghĩa bao gồm: Thư và gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, chia chọn, vận chuyển và phát tới địa chỉ người nhận hoặc địa điểm nhận theo thỏa thuận.

Mỗi bưu gửi phải được gắn với một mã định danh duy nhất trong phạm vi hệ thống của doanh nghiệp bưu chính, do doanh nghiệp bưu chính tạo lập kể từ thời điểm chấp nhận bưu gửi và được duy trì liên tục, không bị gián đoạn trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Mã định danh bưu gửi được sử dụng để theo dõi, quản lý và truy vết bưu gửi trong toàn bộ quá trình chấp nhận, chia chọn, vận chuyển và phát bưu gửi, đồng thời phục vụ quản lý, sử dụng dữ liệu bưu chính theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người gửi là phải cung cấp thông tin định danh theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Doanh nghiệp bưu chính cũng cần định danh người trực tiếp sử dụng dịch vụ bưu chính khi thực hiện thủ tục nhận gửi.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung đưa ra quy định mới về bảo đảm an toàn, an ninh trong ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính gồm: Bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính trong việc định danh người gửi và lưu trữ thông tin định danh người gửi, thông tin bưu gửi để có thể truy xuất phục vụ công tác xác minh khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Khi có căn cứ xác định bưu gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với bưu gửi đó trong thời gian cần thiết để kiểm tra, xác minh và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu tạm dừng cung cấp dịch vụ, kiểm tra, xử lý bưu gửi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về việc sử dụng dịch vụ bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao trong phạm vi cần thiết và theo quy định của pháp luật về dữ liệu và pháp luật có liên quan; đảm bảo giấy tờ về bản quyền, xuất xứ hàng hóa và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đường, có thể xuất trình cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Việc định danh nhằm bổ sung trách nhiệm của người gửi trong việc cung cấp thông tin định danh của mình khi sử dụng dịch vụ bưu chính, chịu trách nhiệm về nội dung bưu gửi, cung cấp bản chính hoặc bản sao hóa đơn, chứng từ, giấy phép chuyên ngành, giấy chứng nhận hoặc giấy tờ khác có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền kèm theo gói, kiện hàng hóa.

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10-2026.

Người livestream bán hàng phải định danh, cấm dùng ngôn ngữ, trang phục trái đạo đức

Người livestream bán hàng phải định danh, cấm dùng ngôn ngữ, trang phục trái đạo đức

(NLĐO)- Luật Thương mại điện tử đã đưa ra hàng loạt quy định để siết quản lý hoạt động livestream bán hàng.

Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế từ 1-7-2025

(NLĐO)- Số định danh cá nhân thay thế mã số thuế sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục về thuế và các thủ tục với cơ quan nhà nước.

Hàng giả vẫn len lỏi trên sàn online: Lỗ hổng nằm ở đâu?

(NLĐO) - Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiểm soát hàng giả trên môi trường số.

