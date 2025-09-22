Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016, Nghị định 99/2016, Nghị định 137/2020, Nghị định 70/2024 và Nghị định 154/2024 của Chính phủ.



Hiện Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất pháo hoa. Ảnh: BQP

Đối với Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo, theo Bộ Công an, quy định chỉ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Hiện, Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và người dân. Từ đó, dẫn tới các trường hợp lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm.

Việc quy định chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu pháo hoa nổ cũng chưa phù hợp với thực tiễn. Trong khi đó, pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nên Bộ Công an cho rằng chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư.

Từ đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi Nghị định số 137/2020 theo hướng quy định Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cũng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn, thi đấu cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, được giao nhiệm vụ sản xuất cung cấp.

Việc kinh doanh pháo hoa do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.