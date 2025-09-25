HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng mỗi ngày

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất mức đặt cược đối với bóng đá quốc tế tối thiểu là 10.000 đồng/lần và mỗi người chỉ được đặt tối đa là 10 triệu đồng/ngày.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giới hạn mức tham gia đặt cược.

đặt cược - Ảnh 1.

Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu một ngày

Theo quy định tại Nghị định 06, mức đặt cược tối thiểu mỗi lần đặt cược là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng/1 sản phẩm/1 người chơi/1 ngày.

Cơ quan soạn thảo cho biết 1 trận đấu đặt cược bóng đá quốc tế có khoảng 10 - 15 sản phẩm đặt cược khác nhau như dựa trên dự đoán kết quả tỉ số trận đấu, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên...

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tăng, từ 2.580 USD/người năm 2016 (thời điểm ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP) lên 4.700 USD/người (năm 2024). Để tránh việc người chơi tham gia đặt cược quá mức và người chơi được chủ động trong việc lựa chọn sản phẩm yêu thích, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng: Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/1 lần đặt cược và mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/1 người chơi/1 ngày.

Việc tham gia đặt cược thực hiện thông qua tài khoản của người chơi mở tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược kết nối với tài khoản thanh toán và ví điện tử do người chơi làm chủ tài khoản. Hoạt động tham gia đặt cược, thanh toán, trả thưởng giữa người chơi và doanh nghiệp thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giới hạn tham gia đặt cược của người chơi.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 06, các giải thi đấu bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược phải là các giải thi đấu được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các trận đấu, giải đấu.

Tuy nhiên, quy định nêu trên có vướng mắc do FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức và giải đấu bóng đá điện tử thế giới. Các giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức không diễn ra thường xuyên (khoảng 4 - 8 giải đấu/1 năm) và thời gian tổ chức ngắn từ (10 - 30 ngày/giải đấu).

Chính vì vậy, việc kinh doanh bị gián đoạn, khó thu hút được nhà đầu tư do chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó có lãi. Để đảm bảo ổn định trong thời gian thí điểm kinh doanh, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng: Trận đấu, giải đấu được phép kinh doanh phải được FIFA, thành viên của FIFA tổ chức; không bao gồm giải vô địch bóng đá điện tử (eSport Football) và không bao gồm các trận đấu, giải thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Doanh nghiệp tự quyết định sản phẩm đặt cược (dựa trên tỉ số, các sự kiện xảy ra trong trận đấu, hiệp đấu và thứ hạng trong giải thi đấu) phù hợp với nhu cầu kinh doanh và phải quy định tại thể lệ đặt cược đối với từng sản phẩm đặt cược gửi cơ quan nhà nước để theo dõi, quản lý, được công bố công khai để người chơi được biết. Bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc mua bản quyền khai thác, sử dụng hình ảnh, kết quả các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đề xuất cho phép kinh doanh đặt cược qua internet, điện thoại sau khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện hệ thống đặt cược và được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, thời điểm bắt đầu nhận đặt cược từ khi lịch, địa điểm thi đấu được ban tổ chức công bố và thời điểm kết thúc nhận đặt cược tối thiểu là 5 phút trước khi trận đấu kết thúc.

bóng đá Việt Nam Bộ Tài chính dự thảo nghị định cá cược bóng đá đặt cước bóng đá
