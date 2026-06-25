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Lao động

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

D.Thu

(NLĐO) - Người từ 70 tuổi không có lương hưu có thể được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng nếu đề xuất giảm độ tuổi thụ hưởng được thông qua.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể thấp hơn khi đủ điều kiện. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo.

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Người 70 tuổi không có lương hưu có thể được trợ cấp hằng tháng. Ảnh minh hoạ

Theo Luật BHXH 2024, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng từ 70 đến dưới 75 tuổi.

Cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án. Phương án một giữ nguyên quy định hiện hành nếu ngân sách chưa đáp ứng được. Phương án hai giao Chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ; đồng thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện.

Bộ Nội vụ cho biết việc hạ tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 theo Luật BHXH 2024 đã giúp tăng thêm khoảng 500.000 người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hưu trí xã hội, nâng tỷ lệ bao phủ an sinh của người sau độ tuổi nghỉ hưu lên gần 42% vào năm 2025.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% người sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị quyết 28.

Trong khi đó, số người mới được giải quyết hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng hiện chỉ tăng khoảng 100.000 người mỗi năm.

Hiện mức trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng mỗi tháng. Trong dự thảo nghị định về chính sách trợ giúp xã hội đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất nâng lên 540.000 đồng từ ngày 1-7.

Theo thống kê, một số địa phương đang hỗ trợ cao hơn mức chung, gồm TP Hà Nội và TPHCM 650.000 đồng/tháng; Hải Phòng và Quảng Ninh 700.000 đồng/tháng; Tuyên Quang 530.000 đồng/tháng.

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