Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

VĂN DUẨN - MINH CHIẾN

Đề nghị cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo

Sáng 31-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt về các dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh (QPAN) và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự (Luật Cảnh vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Cấm sử dụng AI để tạo dựng tin giả

Về dự thảo Luật An ninh mạng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết dự luật quy định doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý.

Điều 50 của dự thảo quy định Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh địa chỉ IP, xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin và nguy cơ đe dọa an ninh mạng. Bộ cũng được quyền yêu cầu DN cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên hệ thống do DN, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý.

Về hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng (điều 9), trình bày báo cáo thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng (chương III), cơ quan thẩm tra đề nghị ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày các dự án luật Ảnh: PHẠM THẮNG

Thay đổi quy định lái ô tô quá thời gian

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự luật quy định ô tô kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Đáng chú ý, dự luật đề xuất sửa quy định về thời gian lái xe của tài xế kinh doanh vận tải. Luật hiện hành quy định thời gian lái xe của người lái ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ. Lần sửa đổi, bổ sung này, dự luật đề xuất sửa đổi theo hướng "thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ". Thời gian làm việc trong 1 ngày, 1 tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách; đồng thời cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục và thời gian nghỉ tối thiểu của tài xế để bảo đảm tính khả thi.

Một luật khác được đề xuất sửa đổi, bổ sung là Luật Căn cước. Dự luật quy định: Trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử. Trong khi đó, Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) tập trung vào một số điểm mới, gồm: Mở rộng cho phép sao, trích, lưu giữ bí mật nhà nước trên môi trường điện tử; bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng AI để xâm phạm bí mật nhà nước.

Hôm nay (1-11), QH nghỉ. Ngày 3-11, QH thảo luận ở Tổ về: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. 

Khắc phục tình trạng có vốn ODA mà không làm được

Sáng 31-10, thảo luận tại Tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, đại biểu (ĐB) Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) nhấn mạnh vai trò của dự luật nhằm khắc phục những "điểm nghẽn" mà trong quá trình thực hiện luật hiện hành đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện các điều ước quốc tế, đặc biệt liên quan đến nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi khác.

ĐB Luyến cho biết Điện Biên cũng có các nguồn vốn trên "nhưng cả nhiệm kỳ vừa qua là không làm được". Lý do là các thủ tục đàm phán thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ sau đó lại phải làm lại các quy trình theo Luật Đầu tư công, dẫn đến chậm tiến độ.

Ngoài ra, ĐB Luyến đề nghị cần quy định rõ thời gian đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng có chế tài xử lý đối với các cơ quan được lấy ý kiến mà hết thời hạn không có phản hồi.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo