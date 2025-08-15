HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất “gộp” quản lý toàn tuyến Vành đai 3

Ngọc Quý

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất giao TP HCM quản lý toàn tuyến Vành đai 3, kể cả đoạn qua Đồng Nai, để bảo đảm đồng bộ vận hành và thu phí.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị giao toàn quyền quản lý, khai thác tuyến đường Vành đai 3 TP HCM, bao gồm cả đoạn chạy qua địa phận Đồng Nai, cho UBND TP HCM. Theo cơ quan này, việc tập trung đầu mối quản lý sẽ giúp bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong vận hành, bảo trì, thu phí, cũng như quản lý hành lang và kết cấu hạ tầng giao thông của toàn tuyến.

Đề xuất “gộp” quản lý toàn tuyến Vành đai 3- Ảnh 1.

Đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (dự án thành phần 1A) thuộc tuyến Vành đai 3 đã cơ bản hoàn thành sẽ thông xe ngày 19-8 tới

Trong báo cáo gửi các địa phương liên quan, Bộ Xây dựng cho biết đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (dự án thành phần 1A) thuộc tuyến Vành đai 3 đã cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn các thủ tục nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác. Dự kiến, công trình sẽ chính thức thông xe ngày 19-8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Khi đi vào sử dụng, đoạn này sẽ kết nối liền mạch giữa TP HCM và Đồng Nai, đồng thời đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng, nhất là phục vụ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến Vành đai 3 TP HCM hiện được triển khai thành 8 dự án thành phần, giao cho từng địa phương chịu trách nhiệm đầu tư và quản lý. Bộ Xây dựng đánh giá mô hình này tiềm ẩn nguy cơ phân tán trách nhiệm, gây khó khăn trong điều hành, nhất là đối với các hạng mục đòi hỏi vận hành liên thông như hệ thống giao thông thông minh, thu phí không dừng hay xử lý sự cố khẩn cấp. Vì vậy, việc giao một cơ quan duy nhất, cụ thể là UBND TP HCM, quản lý toàn tuyến sẽ giúp đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, tối ưu hiệu quả khai thác và bảo dưỡng công trình.

Cơ sở pháp lý cho đề xuất trên được Bộ Xây dựng dẫn chiếu từ Luật Đường bộ 2024 và Nghị định 165/2024 của Chính phủ, trong đó quy định UBND cấp tỉnh có quyền quản lý quốc lộ đi qua đô thị loại đặc biệt hoặc khi được phân cấp. Trên tinh thần đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, thống nhất quan điểm và gửi ý kiến phản hồi để UBND TP HCM tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vành đai 3 TP HCM có chiều dài 76,34 km, tổng mức đầu tư hơn 75.378 tỉ đồng, đi qua TP HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai và Long An cũ. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng đường cao tốc 4 làn xe cùng các tuyến đường song hành hai bên. Công trình dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2025, đưa vào khai thác từ 2026. Đây được xem là tuyến giao thông chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo trục kết nối quan trọng giữa TP HCM với các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Vành đai 3: Đếm ngược ngày khai thông các đoạn tuyến

Vành đai 3: Đếm ngược ngày khai thông các đoạn tuyến

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát dự án Vành đai 3, hiện đạt 50% khối lượng, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước tháng 6-2026.

Vành đai 3: Vì sao phải "chạy nước rút" để đạt 70% khối lượng trước cuối năm 2025?

(NLĐO) - TP HCM đẩy nhanh thi công Vành đai 3, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật đoạn qua TP Thủ Đức và các huyện (cũ) vào cuối năm 2025.

Dự kiến 15-8, đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt trên đường Vành đai 3

(NLĐO) - Đơn vị thi công phải đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt tại nút giao Bình Chuẩn, thời gian đóng khoảng 2 tháng

Vành đai 3 Giao Vành đai 3 cho TP HCM quản lý TP HCM Đồng Nai cầu Nhơn Trạch
