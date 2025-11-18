Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 51, chiều tối 17-11 tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tóm tắt Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết chương trình có mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng, người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hạn chế bệnh tật, được phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; giải quyết các vấn đề dân số ưu tiên, chủ động thích ứng với già hóa, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc cho các nhóm yếu thế góp phần xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Tổng vốn thực hiện toàn giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỉ đồng và chia làm hai giai đoạn. Theo đó: Tổng vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 là: 88.635 tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương là 68.000 tỉ đồng; vốn ngân sách địa phương: 20.041 tỉ đồng. Tổng vốn giai đoạn 2031-2035 dự kiến: 36.843 tỉ đồng. Cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình là Bộ Y tế.

Chương trình có đối tượng thụ hưởng là toàn bộ người dân Việt Nam, trong đó ưu tiên các đối tượng: Người sống ở khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, biển đảo; người yếu thế; bà mẹ, trẻ em; thanh thiếu niên; các cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ; người có công với cách mạng; người cao tuổi; người di cư, lao động ở các khu công nghiệp. Địa điểm thực hiện Chương trình là các tỉnh/thành phố trong cả nước, ưu tiên khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, biển đảo.

Chương trình chia làm 5 Dự án thành phần bao gồm: Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở; Nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh và nâng cao sức khỏe; Dân số và phát triển; Nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người yếu thế; Truyền thông y tế, quản lý, theo dõi và giám sát thực hiện Chương trình

Cho ý kiến tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ băn khoăn về khả năng cân đối nguồn lực của Chương trình; Đề nghị phân định rõ giữa nguồn vốn ngân sách của Trung ương và địa phương trong kế hoạch, đảm bảo tính thống nhất, khả thi của các nguồn lực để triển khai Chương trình.

"Đề nghị tính toán sao cho thực tiễn, khả thi và nằm trong khả năng cân đối cho 5 năm tới. Cần có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết được các mục tiêu nào, không nên đề ra nhiều quá"- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng cần phải đặt thêm vấn đề có biện pháp tăng thu và ưu tiên tăng thu để thực hiện Chương trình; Đề nghị Chính phủ phải tổng hợp nhu cầu để có giải pháp và đảm bảo chi có trọng tâm, trọng điểm.

Trao đổi tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh mục tiêu tập trung cho hệ thống y tế cơ sở và vấn đề già hóa dân số là nội dung rất cấp bách trong Chương trình. Về vấn đề nguồn lực thực hiện, Bộ Tài chính đã có văn bản khẳng định đảm bảo nguồn vốn cho Chương trình của Bộ Y tế giai đoạn 5 năm 2026-2030. Đối với ngân sách địa phương, Bộ Y tế đã hai lần xin ý kiến các địa phương để đảm bảo khả năng đối ứng.