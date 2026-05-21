Thời sự

Đề xuất khoán phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã đề xuất chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp lại trên toàn quốc.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đề xuất mới về tổ dân phố và phụ cấp cho cán bộ thôn năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp lại thôn, tổ dân phố theo tiêu chí quy mô số hộ gia đình; đồng thời đề xuất chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Trong ảnh là nhà văn hóa tổ dân phố số 8, phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

Cơ quan soạn thảo đã đề xuất quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Theo dự thảo, Nhà nước sẽ thực hiện khoán quỹ phụ cấp hàng tháng, bao gồm cả kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho đội ngũ này.

Cụ thể, đối với các thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; các thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn trọng điểm quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1-7, thì quỹ phụ cấp được khoán cho nhóm các thôn, tổ dân phố này là 20,24 triệu đồng/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, mức khoán quỹ phụ cấp được đề xuất bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1-7, thì quỹ phụ cấp được khoán cho nhóm các thôn, tổ dân phố này là hơn 16,4 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở quỹ phụ cấp được khoán và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể mức phụ cấp đối với từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm và số lượng, chế độ hỗ trợ đối với các chức danh khác tại thôn, tổ dân phố theo quy định. Trong đó, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên.

Dự thảo cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhiệm vụ, ưu tiên kỹ năng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời, nhóm đối tượng này tiếp tục được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ đề xuất kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp hiện hành; riêng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định.

Theo Bộ Nội vụ, tính đến tháng 12-2024, cả nước có 271.945 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Sau quá trình sắp xếp, hiện còn khoảng 268.722 người tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định.

Ngân sách nhà nước hiện chi khoảng 943 tỉ đồng mỗi tháng, tương đương hơn 11.300 tỉ đồng mỗi năm để chi trả phụ cấp cho lực lượng này.

Bộ Nội vụ đánh giá, thời gian qua việc bố trí, sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp theo hướng tăng quy mô thôn, tổ dân phố, khối lượng và tính chất công việc cũng thay đổi đáng kể, đòi hỏi tiếp tục rà soát, điều chỉnh chế độ, chính sách và phương án bố trí phù hợp hơn.

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng nghị định mới là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn, tổ dân phố; cụ thể hóa quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức, sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở và bảo đảm chế độ cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trong tình hình mới.

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp lại sẽ được thực hiện đối với các thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng tiêu chí theo quy định hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và phân bố dân cư. Quá trình sắp xếp phải xem xét nhiều yếu tố như vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của người dân, nhằm bảo đảm ổn định xã hội và thuận lợi cho sinh hoạt cộng đồng.

Về tiêu chí quy mô, dự thảo đề xuất số hộ gia đình tối thiểu đối với từng vùng miền. Cụ thể, tại Hà Nội và TPHCM, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên.

Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có ít nhất 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Ở Đồng bằng sông Hồng, tiêu chí tương ứng là từ 400 hộ đối với thôn và 550 hộ đối với tổ dân phố.

Khu vực Bắc Trung Bộ được đề xuất mức tối thiểu 350 hộ đối với thôn và 450 hộ đối với tổ dân phố. Tại duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 350 hộ, tổ dân phố từ 500 hộ trở lên; riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk được áp dụng mức thấp hơn.

Đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, dự thảo đề xuất thôn có từ 400 hộ, tổ dân phố từ 550 hộ trở lên.


Bộ Nội vụ đề xuất ở Hà Nội và TPHCM, thôn phải có trên 500 hộ, tổ dân phố trên 700 hộ gia đình

(NLĐO)- Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, tại Hà Nội và TPHCM, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên.

Hoàn thành phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10-6

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10-6.

Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản

(NLĐO)- Theo chỉ đạo của Chính phủ, cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập.

