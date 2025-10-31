Sáng 31-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày tờ trình tại phiên họp ngày 31-10. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự thảo luật đã bổ sung quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Cụ thể, Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có chức năng, nhiệm vụ về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh. Dự thảo luật đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định danh mục sản phẩm, dịch vụ cụ thể thuộc các nhóm sản phẩm, dịch vụ nêu trên.

Chính phủ cũng đề xuất quy định về hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Theo đó, hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia là cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt có đủ nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để chủ trì, dẫn dắt, tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia được Nhà nước giao chủ trì thực hiện đề án, chương trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh theo chuyên ngành; tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất, liên doanh, liên kết với các thành phần trong tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ được giao nhiệm vụ, đặt hàng; tổ chức điều phối các thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh trong thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm bí mật nhà nước, an ninh, an toàn trong quá trình liên doanh, liên kết, ký hợp đồng với các thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia; hạch toán theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo luật, thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ, được công nhận theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thực hiện hoạt động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh và các hoạt động khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình tham gia hoạt động của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Cùng với đó, được xem xét giao nhiệm vụ, đặt hàng, lựa chọn nhà thầu, hợp tác công tư hoặc hỗ trợ, đầu tư, đi vay thông qua Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh để thực hiện đề án, chương trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh theo chuyên ngành.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho rằng một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, thành viên tham gia chưa được lô-gic, thiếu thống nhất, nên đề nghị điều chỉnh lại các quy định này.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát kỹ lưỡng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh được liệt kê nêu trên để tránh bỏ sót các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh quan trọng hoặc quy định khái quát rồi giao Chính phủ quy định cụ thể.

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia trong xây dựng, ban hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, tương tự trách nhiệm của hạt nhân Tổ hợp công nghiệp quốc phòng.