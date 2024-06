Đề xuất loại siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh khỏi trọng điểm

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét đưa dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh) của Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh ra khỏi danh sách các công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Lý do Sở Tài chính đề xuất là vì hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang điều tra, kiểm tra một số nội dung liên quan dự án này. Do vậy, điều kiện để thực hiện dự án trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là không khả thi.

Còn theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12-6-2020 của Thanh tra Chính phủ, đến nay việc báo cáo đề xuất hướng xử lý vẫn đang lấy ý kiến của cơ quan liên quan của tỉnh.

Trong khi đó, tại siêu dự án này đang tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, ken cây, lấn chiếm đất rừng. Cụ thể, những vụ vi phạm xảy ra tại các tiểu khu 363A, 363B, 350 thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Phía đơn vị bảo vệ rừng của Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh đổ lỗi gặp khó khăn trong việc bảo vệ rừng vì địa phương chưa cho xây chòi canh để bảo vệ.

Toàn cảnh khu vực thực hiện dự án Sài Gòn Đại Ninh

Dự án Sài Gòn Đại Ninh của Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, diện tích 3.959 ha, trên 4 xã Ninh Gia, Ninh Loan, Phú Hội và Tà Hine của huyện Đức Trọng. UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đây là dự án trọng điểm. Tuy nhiên, dự án để xảy ra rất nhiều chuyện lùm xùm trong quá trình triển khai.

Mới đây nhất, ngày 17-6, UBND huyện Đức Trọng cho biết dự án được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi một phần đất ở để thực hiện dự án 12 năm trước, nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước đối với phần diện tích đất ở được chuyển đổi. Trong quá trình quản lý, sử dụng đất để người dân tái lấn chiếm, vi phạm pháp luật. Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đang kiểm tra đối với dự án này.

Cũng tại dự án này, 257,5 ha rừng đã bị mất cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Chủ đầu tư phải bồi thường cho diện tích rừng bị mất với số tiền khoảng 18,8 tỉ đồng.

Liên quan đến siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, hàng loạt lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng gồm ông Trần Đức Quận - cựu Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Ánh - cựu Chánh Thanh tra tỉnh - đã bị bắt. Trong đó, ông Trần Đức Quận bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh gây hậu quả rất nghiêm trọng; ông Trần Văn Hiệp và ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt, điều tra về hành vi nhận hối lộ.