Đề xuất loạt siêu dự án ở Lâm Đồng

Liên tục trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều buổi làm việc với các tập đoàn lớn để lắng nghe, trao đổi về việc đầu tư dự án, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Tập trung vào khoáng sản, du lịch

Đáng chú ý, lãnh đạo các tập đoàn này đã đề xuất đầu tư nhiều dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng. Trong đó, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) - cho biết đang định hướng nghiên cứu dự án Trung tâm Hòa Bình (30 ha, phường Xuân Hương - Đà Lạt), Công viên Ánh Sáng (8,43 ha, phường Xuân Hương - Đà Lạt) và Khu Đô thị TOD (307,5 ha, phường Bình Thuận).

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ phải sang), cùng đoàn công tác trong một lần kiểm tra dự án của Novaland .Ảnh: CHÂU TỈNH

Lãnh đạo tập đoàn này cũng đề xuất dự án Tổ hợp nhà máy Alumin THACO (nhà máy Alumin Lâm Đồng 2) tại phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai, diện tích hơn 806 ha với tổng vốn đầu tư 49.661 tỉ đồng. Sau khi quy hoạch chung của tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt, tập đoàn sẽ nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó là dự án khai thác bauxite cụm mỏ Lâm Đồng 2 với tổng mức đầu tư 67.073 tỉ đồng gồm 4 khu mỏ Lộc Tân - Lộc Quảng, Bảo Lâm, Đam B'ri và Triệu Hải, với tổng diện tích 15.154 ha.

Ngoài ra, ông Trần Bá Dương cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, tạo nên điểm nhấn cho địa phương.

Còn đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương cho biết đề xuất đầu tư, cấp chủ trương đầu tư tại Lâm Đồng là chuỗi dự án xanh với 10 dự án, tổng vốn đầu tư 55.000 tỉ đồng.

10 dự án này gồm: 2 dự án đưa vào vận hành là Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo) và Nhà máy điện gió Thái Hòa (xã Hòa Thắng) với tổng vốn 6.000 tỉ đồng; 3 dự án đã nằm trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026-2030, đã được Lâm Đồng chấp thuận khảo sát, lập dự án, với tổng vốn 10.000 tỉ đồng; 5 dự án được chấp thuận khảo sát và đề xuất vào quy hoạch tỉnh, với tổng vốn 38.700 tỉ đồng.

Khơi thông nguồn lực từ các dự án chậm tiến độ

Ngoài đề xuất dự án, lãnh đạo các tập đoàn THACO, Novaland Group, Donacoop, Thái Bình Dương cũng đề xuất các phương án, cam kết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các dự án mà doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm sớm hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động.

Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Novaland hiện có 7 dự án do các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư trên địa bàn các phường Tiến Thành, Mũi Né và xã Hòa Thắng đang được tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai và những nội dung pháp lý khác. Trong số này, nhiều dự án đã hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và triển khai đầu tư với khối lượng lớn.

Còn ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Donacoop, cho biết doanh nghiệp có dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 thuộc địa bàn xã Sơn Mỹ, tổng vốn đầu tư đăng ký 2.300 tỉ đồng, diện tích 1.070 ha. Mặc dù tất cả cơ sở pháp lý, chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đã đầy đủ nhưng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 1 của dự án còn chậm, chỉ mới đạt 105/615 ha.

Trong các buổi làm việc với các tập đoàn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định rất hoan nghênh và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư dự án trên địa bàn. Đây cũng là một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng trưởng GRDP "2 con số" của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đối với các dự án đang gặp khó khăn vướng mắc, tỉnh luôn lắng nghe, chia sẻ với mong muốn cùng tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất để sớm hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư được lưu thông, các dự án được triển khai đúng tiến độ sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển cho địa phương trong những năm tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp để thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Gỡ vướng 183 dự án Để đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác do các phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong số 365 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 267.416 tỉ đồng gặp khó khăn, vướng mắc, đến đầu tháng 6-2026, địa phương đã tháo gỡ được 183 dự án, đạt trên 50%. Qua đó, nguồn lực được khơi thông thêm khoảng 120.473 tỉ đồng với hơn 16.021 ha đất.



