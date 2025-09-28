HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất mới về hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp nợ thuế

Minh Chiến

(NLĐO)- VCCI kiến nghị Bộ Tài chính bỏ quy định hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính nội dung góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Vừa qua, VCCI cũng đã tham vấn ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế.

Đề xuất mới về hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp nợ thuế- Ảnh 1.

Người nộp thuế làm việc tại một đơn vị thuế ở TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Theo VCCI, dự thảo luật đã bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Dẫn Luật Doanh nghiệp, VCCI nêu rõ cá nhân chỉ cần sở hữu từ 25% vốn đã là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, không phân biệt có quyền điều hành hay không.

"Chủ sở hữu hưởng lợi chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp hoặc cổ phần nắm giữ, không chịu trách nhiệm vô hạn với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp"- VCCI cho hay. Cũng theo cơ quan này, nhiều trường hợp, chủ sở hữu hưởng lợi không trực tiếp điều hành, ra quyết định về hoạt động của doanh nghiệp.

Trong khi đó, mục đích của quy định tạm hoãn xuất cảnh là nhằm gây áp lực với người trực tiếp sở hữu, điều hành doanh nghiệp để truy thu thuế. Khi đó, việc tạm hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi là quá rộng, ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại của các chủ thể này, đặc biệt với các chủ thể không trực tiếp điều hành doanh nghiệp.

Điều này, theo VCCI, cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, nhất là với nhà đầu tư nước ngoài, khi họ có thể bị hạn chế xuất cảnh chỉ vì doanh nghiệp góp vốn chưa nộp thuế.

Hơn nữa, hiện nay, ngành thuế có rất nhiều biện pháp cưỡng chế thuế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng, không cho phép sử dụng hóa đơn, kê biên và đấu giá tài sản… Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ nên áp dụng đặc thù và đúng đối tượng. Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 49 của Chính phủ về áp dụng ngưỡng tiền nợ thuế và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Đó là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế khi có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.


Tin liên quan

Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên bị hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên bị hoãn xuất cảnh

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa đề xuất ngưỡng và thời gian nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM nói về 800 tỉ đồng tiền nợ thuế của Thảo Cầm Viên

(NLĐO)- Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM nhận định việc quản lý, sử dụng đất của Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tính chất đặc thù.

Xác minh vụ việc 1 giáo viên ở TP HCM bỗng đứng tên giám đốc công ty nợ thuế tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Một nữ giáo viên ở TP HCM tá hỏa khi bị cấm xuất cảnh vì đang đứng tên giám đốc 1 công ty hiện nợ thuế 64 triệu đồng tại Đà Nẵng

người nộp thuế hoãn xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế xuất cảnh Bộ Tài chính người nợ thuế
