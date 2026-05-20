Thời sự Xã hội

Đề xuất mức thu phí 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, cao nhất 1.300 đồng/km

Văn Duẩn

(NLĐO) - 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư được đề xuất thu phí từ 900 - 1.300 đồng/km, tính theo quãng đường lưu thông thực tế

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

- Ảnh 1.

Mức phí các tuyến cao tốc do Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC). Cụ thể:

Tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492 km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415 km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Vũng Áng - Bùng dài 57,339 km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Bùng - Vạn Ninh dài 46,428 km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng.

Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707 km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472 km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5.

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Cục Đường bộ kiến nghị Bộ Xây dựng giao đơn vị này căn cứ mức phí được phê duyệt để công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, chính sách miễn giảm và các quy định liên quan tại điểm thu phí cũng như trên cổng thông tin điện tử của đơn vị thu phí theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 2-3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Tính đến hết tháng 4, gần 6 triệu lượt phương tiện đã lưu thông trên các tuyến này, mang lại nguồn thu hơn 580 tỉ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Dự kiến tháng 5-2025 thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư

(NLĐO) - Bộ GTVT đề xuất lựa chọn phương án cơ quan quản lý tài sản đường cao tốc sẽ trực tiếp tổ chức thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư

(NLĐO) - Dự thảo Luật Đường bộ quy định người tham gia giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác phải trả phí

(NLĐO)- TP Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc trên các tuyến do thành phố trực tiếp quản lý.

