Thời sự Xã hội

Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Công an đề xuất sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bổ sung hàng loạt quy định, trong đó quy định rõ các trường hợp từ chối đăng kiểm

Theo đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 43 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng: Cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Đề xuất từ chối đăng kiểm xe ô tô: Những trường hợp cần lưu ý - Ảnh 1.

Bộ Công an đề xuất xe ô tô vi phạm chưa xử lý hay xe sai giấy tờ sẽ bị từ chối kiểm định

Đồng thời, thực hiện từ chối kiểm định phương tiện trong các trường hợp: Theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; khi chủ phương tiện chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi có sự sai khác thông tin giữa chứng nhận đăng ký xe với biển số xe và phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định; chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe ở lần kiểm định tiếp theo sau khi phương tiện đã được cấp chứng nhận cải tạo.

Với quy định luật hóa các trường hợp xe cơ giới bị từ chối đăng kiểm, cơ quan soạn thảo cũng cho biết thực tiễn triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phát sinh một số trường hợp cần phải được quy định rõ ràng đối với việc từ chối kiểm định do chủ phương tiện có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông hoặc cần thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng nhằm giải quyết tranh chấp hoặc xác định trách nhiệm hình sự của chủ phương tiện.

Mặt khác, bổ sung quy định từ chối đăng kiểm trong trường hợp xe cơ giới có sự sai khác thông tin giữa chứng nhận đăng ký xe với biển số xe và phương tiện thực tế hoặc chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe sau khi được cấp chứng nhận cải tạo còn đảm bảo sự liên thông, kết nối dữ liệu giữa cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm phương tiện. Từ đó, góp phần đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện được đồng bộ, chặt chẽ hơn, giúp minh bạch hoạt động kiểm định.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đề xuất của Bộ Công an phù hợp với đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam khi góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc luật hóa thêm các trường hợp từ chối kiểm định xe cơ giới, theo đại diện Cục Đăng kiểm rất cần thiết nhằm phù hợp yêu cầu thực tế và quy định tại Nghị định 166/2024/NĐ-CP.

