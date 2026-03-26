Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, gỡ khó cho doanh nghiệp và tăng cường phục vụ du khách tại các điểm du lịch song vẫn bảo đảm an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng đề xuất "nới" phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. Ảnh: Yến Chi

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024, Bộ Xây dựng đề xuất quy định xe chở người 4 bánh có gắn động cơ được phép hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/giờ áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông; các tuyến đường có bố trí làn riêng cho loại phương tiện này; và các tuyến đường nội bộ theo quy định của Luật Đường bộ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

So với quy định hiện hành, theo dự thảo nghị định, phạm vi hoạt động của phương tiện này được mở rộng.

Bởi theo Nghị định 165/2024, xe 4 bánh chở người chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/ giờ áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Tại thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ cuộc họp về xây dựng dự thảo nghị định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Công an, Bộ Xây dựng nghiên cứu phân loại, đặt biển cấm; theo đó, tại những nơi không có biển cấm, các phương tiện này sẽ được phép lưu thông.

Liên quan đến chỉ đạo trên, Bộ Xây dựng cho biết dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024 đã thể hiện rõ phạm vi hoạt động mà Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) thống nhất với Bộ Xây dựng.

Cụ thể, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ được hoạt động trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30 km/giờ áp dụng cho tất cả phương tiện, các tuyến đường có làn riêng cho loại xe này và các tuyến đường nội bộ theo quy định tại Điều 9 Luật Đường bộ.

Mặt khác, khoản 8 Điều 23 Luật Đường bộ đã quy định rõ: Đối với các dự án xây dựng hoặc sửa chữa đường bộ, chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan quản lý, khai thác đường bộ (cơ quan quản lý đường bộ, doanh nghiệp được giao đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng đường bộ...) có trách nhiệm quản lý, rà soát, điều chỉnh và thay thế hệ thống báo hiệu khi cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng cho biết, sau khi nghị định sửa đổi được ban hành, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn, đồng thời kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư dự án giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Xây dựng, UBND cấp xã và các cơ quan quản lý đường bộ tổ chức rà soát, cắm bổ sung hệ thống biển báo phù hợp. Qua đó, bảo đảm xe chở người 4 bánh có gắn động cơ được hoạt động trên đường bộ đúng phạm vi theo quy định.

Được biết, sau khi Nghị định 165/2024/NĐ-CP có hiệu lực (từ ngày 1-1-2025), nhiều địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã kiến nghị xem xét sửa đổi quy định liên quan đến phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh. Bởi tại các đô thị và điểm du lịch hiện nay hầu như không có tuyến đường nào được cắm biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/giờ áp dụng cho tất cả các phương tiện.

Điều này khiến nhiều xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, trong đó có xe điện phục vụ du lịch, phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc phục vụ du khách.

Theo đó, đề xuất sửa đổi quy định về phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024 kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của loại phương tiện này, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách tại các điểm du lịch trên toàn quốc. Đồng thời, vẫn bảo đảm công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan xe chở người 4 bánh.