Đề xuất phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng, trúng đặc biệt 4,5 tỉ đồng

Ngày 24-10, tại tỉnh An Giang, Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam tổ chức hội nghị lần thứ 39. Đại diện Bộ Tài chính cùng 21 thành viên là các công ty XSKT các tỉnh, thành tham dự.

Hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 39 tại An Giang đề xuất phương án phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng

Báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam vẫn tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng, sức tiêu thụ vé số tăng cao với tỉ lệ trung bình toàn khu vực đạt 98,80% (tăng 0,11% so với cùng kỳ 2024).

Doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 117.370 tỉ đồng (tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 75,39% kế hoạch năm 2025). Trong đó, doanh thu đạt 115,727 tỉ đồng; chi phí trả thường 56.762 tỉ đồng; chi phí phát hành 19.733 tỉ đồng.

Tỉ lệ tiêu thụ vé số khu vực miền Nam đạt gần 99%

Từ nguồn kinh phí của các công ty XSKT và nguồn huy động đóng góp, trong 9 tháng đầu năm, toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện đạt tổng giá trị 291,055 tỉ đồng.

Trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà vì người nghèo, nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho người nghèo 1.960 căn, tương ứng với giá trị là 125,586 tỉ đồng.

Đóng góp, tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, học bổng cho học sinh nghèo, chương trình tiếp bước trẻ em đến trường, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, khắc phục thiên tai và các hoạt động phúc lợi xã hội khác... tương ứng với giá trị 165,469 tỉ đồng.

Dịp này, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đề xuất Bộ Tài chính 2 phương án phát hành vé số truyền thống vào cuối năm nay.

Cụ thể, phương án 1 thực hiện như các năm trước, tăng 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, hạn mức tăng là 20 tỉ đồng/kỳ xổ, mệnh giá vé 10.000 đồng; phương án 2 là tăng 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, hạn mức tăng 20 tỉ đồng, thực hiện phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng.

Để tăng tính hấp dẫn đối với mệnh giá vé 20.000 đồng, Ban Thường trực dự thảo cơ cấu giải thưởng mới với giải đặc biệt trúng 4,5 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Hồng Chiến, Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XSKT TP HCM, việc thống nhất in và phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong việc phân phối và phát hành từ cấp độ công ty cho đến hệ thống đại lý.

Để chuẩn bị cho hoạt động của các công ty XSKT từ ngày 1-1-2026 theo công văn của Bộ Tài chính về việc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty đến hết ngày 31-12-2025, ông Chiến kiến nghị Bộ Tài chính sớm có định hướng chung cho hội đồng về mô hình hoạt động, về lịch quay số mở thưởng chính thức từ ngày 1-1-2026, để các công ty thành viên có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch phát hành vé số trong thời gian tới.