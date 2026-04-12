HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Xử phạt nặng xe ghép

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo dự thảo, người lái ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền, sẽ bị phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu được thông qua, nghị định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7.

Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Đề xuất phạt nặng xe ghép trá hình - Ảnh 1.

Theo dự thảo mới nhất, việc sửa đổi tập trung vào một số nhóm hành vi liên quan xe kinh doanh vận tải, an toàn với trẻ em trên ô tô, hoạt động xe ghép thu tiền và xe cứu hộ vi phạm tải trọng, mục đích sử dụng.

Trong đó, đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 6 liên quan việc chở trẻ em trên ô tô. Theo đó, người điều khiển xe có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định. Tuy nhiên, dự thảo lần này bổ sung yếu tố loại trừ đối với xe kinh doanh vận tải.

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Theo đó, có thể buộc lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, đồng thời buộc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ và quản lý thông tin, dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên ô tô theo đúng quy định. Đây là điểm mới nhằm tăng khả năng giám sát hoạt động vận tải hành khách.

Tại khoản 5 Điều 20, Bộ Công an đề xuất phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với xe kinh doanh vận tải chở khách không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái, hoặc có lắp nhưng thiết bị không có tác dụng, hay làm sai lệch dữ liệu của thiết bị.

So với quy định trước đây, điểm đáng chú ý là phạm vi áp dụng được mở rộng. Nếu trước kia quy định chủ yếu áp dụng với xe kinh doanh chở khách từ 8 chỗ trở lên, thì theo dự thảo mới, quy định này sẽ áp dụng với xe kinh doanh chở khách ở mọi loại chỗ ngồi.

Riêng với xe kinh doanh chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, dự thảo còn bổ sung thêm một trường hợp vi phạm khác, gồm không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, không có tác dụng, hoặc làm sai lệch dữ liệu. Các hành vi này cũng bị áp dụng cùng mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất siết mạnh hành vi chở khách thu tiền trá hình, thường được gọi là xe ghép. Theo dự thảo, người lái ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền, hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe, sẽ bị phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đề xuất này cho thấy định hướng quản lý chặt hơn với các hoạt động vận chuyển hành khách núp bóng xe cá nhân.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa quy định với xe cứu hộ. Cụ thể, tài xế xe cứu hộ có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu chở xe được cứu hộ vượt quá khối lượng chuyên chở cho phép, hoặc kéo xe vượt quá khối lượng được phép kéo theo ghi trong giấy đăng kiểm.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp xe cứu hộ chở hoặc kéo theo phương tiện không phải xe bị hư hỏng, gặp sự cố. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Đã xử lý hơn 587.000 trường hợp vi phạm giao thông theo Nghị định 168

(NLĐO)- Sau 2,5 tháng thực hiện Nghị định 168, lực lượng CSGT đã xử lý 587.075 trường hợp vi phạm giao thông, giảm 299.111 trường hợp so cùng kỳ năm ngoái.

Xử lý hơn 504.000 trường hợp vi phạm giao thông sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168

(NLĐO)- Trong 2 tháng thực hiện Nghị định 168, lực lượng CSGT đã xử lý vi phạm nồng độ cồn gần 106.000 trường hợp; vi phạm tốc độ hơn 120.000 trường hợp

TP HCM nghiêm cấm CSGT trục lợi, nhũng nhiễu khi thực hiện Nghị định 168

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị CSGT chấn chỉnh tư thế, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử khi thi hành công vụ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo