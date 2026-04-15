Sáng 15-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết việc ban hành nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công, trên cơ sở kết quả thí điểm có thể thực hiện chính thức chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thí điểm từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 30-9-2028

Dự thảo Nghị quyết gồm 18 điều, quy định về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công, gồm tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của luật sư công và quản lý nhà nước đối với luật sư công.

Nghị quyết được thực hiện thí điểm từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 30-9-2028. Việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bắc Ninh và doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Để xây dựng và hình thành đội ngũ luật sư công có chất lượng và có ngay đội ngũ luật sư công trong giai đoạn thực hiện thí điểm, Nghị quyết quy định nguồn để trở thành luật sư công là những người được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Những người được miễn đào tạo nghề luật sư và được giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật. Những người này sẽ qua thời gian tập sự hành nghề luật sư 4 tháng và qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Những người được giảm 1/2 thời gian tập sự hành nghề luật sư gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật từ 10 năm trở lên. Những người này sẽ qua khóa đào tạo nghề luật sư, qua thời gian tập sự hành nghề luật sư 6 tháng và qua kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư...

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết để kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 7-4-2026 về Đề án "Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay".

Dự thảo nghị quyết không có nội dung trái Hiến pháp, nhưng có một số nội dung khác với quy định của luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định. Việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ của luật sư công, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cần có quy định rõ ràng về việc thực hiện các nhiệm vụ theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan và việc thực hiện nhiệm vụ luật sư công (có thể quy định ngay trong dự thảo Nghị quyết hoặc giao Chính phủ quy định), để vừa bảo đảm quyền của đội ngũ này, vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan; đồng thời, tiếp tục rà soát, chỉnh lý quy định tại Điều 11 bảo đảm đúng kết luận của Bộ Chính trị.