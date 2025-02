DeepSeek gây lo ngại tại nhiều nước

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc hôm 5-2 cho biết đã tạm thời chặn quyền truy cập của nhân viên vào DeepSeek. Ngoài ra, quyền truy cập vào dịch vụ này còn bị chặn trên máy tính liên kết với mạng bên ngoài tại các bộ Ngoại giao, Thương mại và Quốc phòng.

Trước đó, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cảnh báo các cơ quan chính phủ về việc chia sẻ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ AI. Ngoài ra, một số công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc, gồm Kakao, Samsung Electronics, SK Group và LG Electronics, đã cấm sử dụng DeepSeek cho mục đích kinh doanh.

Quyền Tổng thống Choi Sang-mok nhận định việc Công ty DeepSeek cho ra mắt mô hình AI với hiệu suất cao và chi phí thấp không chỉ làm gia tăng cạnh tranh AI toàn cầu mà còn mở rộng tác động sang các lĩnh vực phần mềm khác, làm phức tạp hơn sự cạnh tranh về công nghệ cốt lõi của Hàn Quốc. Ông Choi nhấn mạnh chính phủ cần tiến hành đánh giá kỹ lưỡng thực trạng của các ngành công nghiệp chủ chốt để giúp đối phó các thách thức do mô hình AI mới đặt ra. Nhà lãnh đạo này cho biết Seoul có kế hoạch lập một quỹ mới trị giá 23,4 tỉ USD nhằm hỗ trợ các công nghệ tiên tiến, trong đó có AI và chất bán dẫn.

Công cụ AI DeepSeek đã bị cấm sử dụng tại nhiều nước Ảnh: BLOOMBERG

Không chỉ gặp khó ở Hàn Quốc, DeepSeek còn bị cấm trên tất cả thiết bị và hệ thống của chính phủ Úc do nỗi lo về an ninh quốc gia. Theo hãng tin Anadolu, Úc hôm 4-2 đã ra lệnh xóa DeepSeek khỏi tất cả thiết bị do chính phủ cấp. Lý do chính dẫn đến lệnh cấm là dữ liệu do DeepSeek thu thập được lưu trữ tại Trung Quốc, nơi luật pháp yêu cầu các công ty phải tuân thủ về dữ liệu từ chính phủ.

Một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố chỉ trích động thái này là "chính trị hóa" các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ. Bắc Kinh cũng bác bỏ cáo buộc ứng dụng DeepSeek đang được sử dụng để thu thập dữ liệu, cũng như khẳng định "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cầu các doanh nghiệp hay cá nhân thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu một cách bất hợp pháp.

Hồi tháng 1, nhà chức trách Ý đã ngăn DeepSeek hoạt động tại nước này sau khi công ty không cung cấp đủ thông tin về việc sử dụng dữ liệu người dùng. Bộ Tài chính Ấn Độ cũng cấm nhân viên sử dụng công cụ này.