Deepvoucher Chống giả mạo

Giới thiệu về DeepVoucher, nhóm trưởng Vương Hồng Lĩnh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, cho biết ứng dụng có thể tạo ra các mã voucher vật lý và voucher điện tử dễ dàng, an toàn. Nhờ vậy, DN không cần sử dụng thêm các biện pháp chống hàng giả tốn kém như in phủ bạc, in tem hologram, in tem vỡ...

"Mã voucher hiện được phát hành khá đơn giản, một mã có thể dùng nhiều lần nên đối tượng xấu sẽ dễ dàng sao chép. Với mã voucher được tạo từ DeepVoucher, người dùng chỉ được sử dụng một lần, chống được sự giả mạo từ bên thứ ba, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại cho DN" - Lĩnh nhấn mạnh.



Nhóm trưởng Vương Hồng Lĩnh giới thiệu ứng dụng DeepVoucher với giảng viên

Trước khi bắt tay vào nghiên cứu, Lĩnh phát hiện công nghệ phát hành mã số chống hàng giả trên blockchain của DeepSignature có lỗ hổng. Sau 6 tháng nghiên cứu, nhóm đã cho ra đời sản phẩm ứng dụng công nghệ blockchain giúp việc tạo, quản lý và xác thực mã trở nên an toàn, nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, việc sử dụng Zalo Mini App giúp đối tác có thể xác thực trực tiếp bằng nền tảng phổ biến này mà không phải tải thêm ứng dụng.

Đối tượng khách hàng mà DeepVoucher hướng đến là các DN trong lĩnh vực F&B với quy mô nhỏ và vừa. Hiện DeepVoucher mới dừng lại ở chức năng xác thực voucher, chưa có tính năng phân tích dữ liệu hoặc cho phép DN tùy chỉnh voucher. Thời gian tới, nhóm sẽ tập trung phát triển thêm các tính năng phụ trợ nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

PGS-TS Nguyễn Đình Quân - Trưởng Phòng Thí nghiệm nhiên liệu sinh học và Biomass Trường ĐH Bách khoa, đồng sáng lập DeepSignature - đánh giá DeepVoucher hoàn toàn có khả năng thương mại hóa, đặc biệt trong giai đoạn các chuỗi cà phê, nhà hàng tăng cường tích hợp công nghệ vào các hoạt động.

"Hiện ở Việt Nam chưa có ứng dụng nào hoạt động tương tự. Nếu thương mại hóa ứng dụng, nhóm cần tập trung thực hiện song song việc nâng cấp tính năng và thành lập đội ngũ marketing, SEO... để quảng bá" - PGS Quân gợi ý.

Tháng 9-2024, DeepVoucher đoạt giải nhì cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo Trẻ GBA (GBA Young Innovation Award) 2024 do Hiệp hội Các DN Đức tại Việt Nam tổ chức.