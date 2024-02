Đêm giao thừa ở TP HCM sẽ se lạnh, cần giữ ấm

* Phóng viên: Xin ông cho biết ngày cuối cùng của năm Quý Mão, thời tiết TP HCM nói riêng, Nam Bộ nói chung diễn biến ra sao?

- Ông Lê Đình Quyết: Trong ngày 9-2 (30 tháng Chạp), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía Nam không khí lạnh tăng cường. Do đó, thời tiết trên khu vực miền Đông, miền Tây khá ổn định, ngày nắng, trời khá oi bức vào giữa trưa với nền nhiệt độ từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ông Lê Đình Quyết thông tin về tình hình thời tiết trong những ngày Tết của Nam Bộ

* Đêm nay, người dân Nam Bộ đón giao thừa trong tiết trời thế nào, thưa ông?

- Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía Nam không khí lạnh tăng cường, do đó mà về chiều tối trời dịu mát dần. Càng về khuya nhiệt độ càng giảm, trời hơi se lạnh với nền nhiệt độ từ 21-25 độ C.

Riêng một số khu vực như Phước Long - Bình Phước, Tà Lài, Long Khánh - Đồng Nai dưới 20-21 độ C. Người dân tham gia các hoạt động chào đón năm mới cần chú ý giữ ấm cơ thể.

* Ông có thể cho biết thêm thời tiết ở Nam Bộ trong những ngày Tết và sau Tết có diễn biến nào đáng chú ý? Người dân cầu lưu ý điều gì?

- Những ngày Tết và sau Tết, khu vực Nam Bộ có thời tiết khá ổn định, mây thay đổi đến ít mây, sáng sớm có nơi có mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế.

Trưa chiều giảm mây và nắng, cường độ nắng gia tăng vào giữa trưa, trời nắng nóng. Trời khá oi bức, độ ẩm không khí xuống thấp.

Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy, nổ. Bên cạnh đó hạn chế các hoạt động dưới trời nắng nóng, cần bổ sung lượng nước đầy đủ, tránh đột quỵ.