Đêm nay, Việt Nam đón siêu trăng xanh, có thể... màu cam

Theo Date and Time, tính đến sáng 19-8 và theo góc quan sát từ TP HCM, siêu trăng đã đạt độ tròn trên 99% và sẵn sàng để xuất hiện trong trạng thái đẹp nhất vào tối cùng ngày.

Tờ Live Science cho biết siêu trăng tháng 8 sẽ là siêu trăng đầu tiên của năm và được gọi là siêu trăng xanh bởi nó là trăng tròn thứ 3 trong 4 trăng tròn trong cùng một mùa thiên văn.

Siêu trăng đêm 18-8 với độ tròn xấp xỉ 98% theo góc chụp từ quận Gò Vấp, TP HCM, với hai hố va chạm Copernicus và Tycho hiện ra nổi bật - Ảnh: Anh Thư



Ngoài ra, còn một loại siêu trăng xanh khác là siêu trăng xanh theo tháng - chỉ trăng tròn thứ 2 trong cùng một tháng.

Theo NASA, cả 2 loại trăng xanh này thường chỉ xảy ra một lần trong 2-3 năm.

Trăng xanh theo mùa gần đây nhất là vào tháng 10-2020 và tháng 8-2021; trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 5-2027.

Tuy gọi là "siêu trăng xanh" nhưng bạn sẽ thấy trăng tròn tháng 8 có màu... hơi cam, sắc độ đậm nhạt khác nhau tùy theo khu vực quan sát.

Một siêu trăng mùa hè có màu cam khá đậm trước đây, theo góc chụp từ Mỹ - Ảnh: NASA

Có 2 hiện tượng đóng góp cho màu cam kỳ lạ này.

Thứ nhất là trăng mùa hè thường treo thấp, do đó mặt trăng các tháng 5, 6, 7, 8 và có thể cả tháng 9 mọc lên ở phía đường chân trời và buộc chúng ta ngắm nhìn nó qua một lớp khí quyển dày hơn khi trăng đã lên cao.

Lớp khí quyển này cũng hoạt động như một lăng kính dẫn đến tán xạ ánh sáng, khiến chúng ta thấy trăng bị ngả về sắc đỏ hơn thường lệ một chút.

Nếu ngắm trăng vào lúc hoàng hôn vào các tháng khác, bạn cũng sẽ thấy nó có màu phớt hồng cam, trong khi trăng lên cao thường có ánh bạc trong trẻo.

Lý do thứ hai là nếu bầu không khí mà bạn nhìn qua bị ô nhiễm bởi khói bụi và nhất là khói cháy rừng mùa hè, màu cam này sẽ càng sậm hơn.

Theo Time and Date, thời điểm trăng tròn tuyệt đối theo giờ Việt Nam sẽ là 1 giờ 25 phút rạng sáng 20-8.

Tuy vậy, nếu muốn ngắm siêu trăng to nhất và cam nhất có thể, bạn nên tranh thủ ngắm trăng lúc hoàng hôn 19-8.

Đó sẽ là lúc hiện tượng "ảo ảnh Mặt Trăng" do góc độ quan sát khiến mặt trăng có màu cam đậm nhất trong buổi tối và cũng khiến nó trông có vẻ to hơn thường lệ, do một kiểu ảo ảnh thị giác.

Nếu bỏ lỡ, bạn vẫn có cơ hội ngắm các siêu trăng khác vào tháng 9, 10 và 11 sắp tới. Trong đó, trăng tròn tháng 10 sẽ ở gần Trái Đất nhất nên cũng sẽ là siêu trăng lớn nhất.