Đêm nhạc TKO concert 3- Bằng Kiều live in Tokyo

Sau ba sự kiện âm nhạc của TKO Concert gồm TKO Concert 1 - "Hương live in Tokyo" của ca sĩ Văn Mai Hương, TKO 2 - Fan meeting Ngô Kiến Huy in Tokyo và TKO Concert 03 - Bằng Kiều Live in Tokyo, Xin Chào Live Music (với sự đồng hành của Sunshine Global) hứa hẹn sẽ mang đến những nghệ sĩ đẳng cấp được yêu mến không chỉ thông qua các mô hình biểu diễn trong nhà hát mà còn hướng tới tổ chức các lễ hội, sự kiện âm nhạc phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật, đồng thời mở rộng ra các thành phố Osaka, Nagoya, Hiroshima trong năm 2025.