Đến Iraq, tuyển Việt Nam đối mặt tiết trời cực nóng

Đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới TP Basra - Iraq ngày 8-6 để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đội tuyển có chút mệt mỏi do di chuyển và mất thêm khá nhiều thời gian để làm thủ tục visa tại cửa khẩu. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của chủ nhà và lãnh đội Đoàn Anh Tuấn sang trước một ngày tiền trạm, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ với thầy trò HLV Kim Sang Sik.



Toàn đội đã có mặt tại Iraq và nhanh chóng nghỉ ngơi tại khách sạn

Tại TP Basra, tuyển Việt Nam đóng quân ở khách sạn Grand Millennium. Đây là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được đánh giá tốt nhất tại thành phố và cách sân bay khoảng hơn 20 phút di chuyển xe buýt. Nơi này cũng khá thuận tiện cho hoạt động di chuyển tập luyện của đội.

TP Basra có nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 45 độ C. Thời điểm đội tuyển Việt Nam có mặt tại thành phố này, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 47 độ C.

Do đó, tuyển Việt Nam không chỉ điều chỉnh nhịp sinh học do lệch múi giờ (4 tiếng so với Việt Nam) mà còn phải thích nghi với thời tiết nơi đây.

Sau khi có mặt tại khách sạn, toàn đội tranh thủ trở về phòng để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào 20 giờ địa phương (0 giờ ngày 9-6, giờ Việt Nam).