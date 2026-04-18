Đến tận nhà khám sức khỏe

Ngày 17-4, TP HCM tổ chức lễ ra quân chương trình khám sức khỏe, sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân năm 2026, đồng thời ra mắt các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư đợt 2.

Niềm vui được khám bệnh

Tại Trạm Y tế phường Thủ Đức, dù thông báo 7 giờ 30 phút chương trình mới bắt đầu song nhiều người dân đến từ rất sớm. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn của các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Vì chuẩn bị trước và mời người dân đến khám theo khung giờ nên việc phân luồng, khám bệnh rất nhịp nhàng, người bệnh không phải chờ đợi. Khi khám xong, mỗi người dân còn được nhân viên trạm y tế tặng nước khoáng.

Bác sĩ thăm khám cho người dân tại phường Bình Phú, TP HCM. Ảnh: HẢI YẾN

Lần đầu tiên đi khám tại Trạm Y tế phường Thủ Đức, ông Phạm Đình Thông (71 tuổi) tỏ ra khá hài lòng. "Tôi bị cao huyết áp và hay đi khám, lấy thuốc tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông. Hôm nay, tôi thử đi khám ở phường và rất thích. Tôi nghĩ một chương trình hay thế này nên được duy trì thường xuyên" - ông Thông nói.

TS-BS Trần Thị Mai, Giám đốc Trạm Y tế phường Thủ Đức, cho biết người dân đến khám được siêu âm, xét nghiệm máu, đo điện tim... Chương trình dự kiến khám cho 200 người dân địa phương nhưng số lượng cao hơn. Những người dân không có giấy mời nhưng có nhu cầu khám bệnh đến trạm vẫn được khám. Sau khám bệnh, trạm sẽ sàng lọc, phân loại bệnh và sẽ có kế hoạch điều trị phù hợp, theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân. Song song đó, Trạm Y tế phường Thủ Đức sẽ ra quân thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe người dân thử nghiệm tại 5 khu phố. Đội chăm sóc sức khỏe tại nhà do trạm kết hợp các đoàn thể cũng sẽ đến tận nhà khám, xét nghiệm… cho những người khuyết tật, người già neo đơn.

Người dân khám bệnh miễn phí tại phường Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại phường Bình Phú, sau khi được bác sĩ đến tận nhà kiểm tra sức khỏe, bà N.T.K (60 tuổi) rất vui khi được khám, đo huyết áp và tặng quà. Bà sống một mình và mắc bệnh thoái hóa khớp, đái tháo đường 10 năm nay, đi xe buýt khám định kỳ tại Bệnh viện Bình Phú và mỗi lần đi rất cực. "Mong rằng mô hình này tiếp tục duy trì để người dân hưởng lợi" - bà K. cười hiền, nói.

BS Trần Thanh Vũ, Trưởng Khoa Khám bệnh - Trạm Y tế phường Bình Phú, cho biết việc khám sức khỏe tập trung vào nhóm bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, tim mạch. Mỗi đội gồm khoảng 14-16 thành viên, gồm bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, dược sĩ và cộng tác viên y tế, được phân công linh hoạt theo tình trạng bệnh; trường hợp nặng do bác sĩ phụ trách, ca ổn định do nhân viên y tế theo dõi định kỳ.

Tần suất thăm khám tại nhà được xây dựng linh hoạt theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm theo dõi liên tục và nhắc tái khám đúng quy trình. Hoạt động được hỗ trợ bởi túi y tế thông minh kết nối ứng dụng Dr. Care 247, cho phép đo các chỉ số sức khỏe và đồng bộ dữ liệu lên hồ sơ điện tử để Sở Y tế quản lý tập trung. Người dân cũng có thể tự theo dõi và liên hệ y tế khi cần.

Chiến lược lâu dài

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết chương trình đánh dấu bước chuyển từ điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động cho toàn dân. Việc chỉ tập trung chữa bệnh dễ gây quá tải bệnh viện và tăng chi phí, do đó khám định kỳ và tầm soát được xác định là chiến lược lâu dài. Ngành y tế triển khai 3 nhóm giải pháp: Đưa dịch vụ y tế đến gần dân thông qua y tế cơ sở và khám tại nhà, ưu tiên người cao tuổi và bệnh mạn tính; tổ chức tầm soát chuyên sâu định kỳ với sự tham gia của bệnh viện nhằm phát hiện sớm các bệnh tim mạch, ung thư và chuyên khoa khác; đồng thời chuẩn hóa khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi và nhóm nguy cơ.

Chương trình ứng dụng quản lý sức khỏe bằng dữ liệu số, kết nối y tế cơ sở và chuyên sâu đồng thời chuyển đổi số. Đợt ra quân có 103 bệnh viện và hàng trăm y - bác sĩ tham gia khám miễn phí tại 168 trạm y tế, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay đợt này bệnh viện huy động đội ngũ y - bác sĩ tham gia phục vụ khoảng 600 người dân tại 3 phường (Bình Quới, Gia Định, Tân Sơn Nhì). Tại đây, người dân được khám sàng lọc, đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm đường huyết và tầm soát các bệnh mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường. Quy trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc được tổ chức đồng bộ, nhanh chóng và an toàn. Các trường hợp bất thường sẽ được chuyển tuyến hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp.

BSCKII Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, cho biết bệnh viện tổ chức khám, tầm soát bệnh lý mắt miễn phí tại 3 trạm y tế phường Tân Thành, Tân Thới Hiệp và Tân Hải. Để bảo đảm khám đúng, phát hiện sớm, chuyển tuyến kịp thời, bệnh viện đã tăng cường phối hợp với y tế cơ sở thông qua đào tạo chuyên môn, thiết lập kênh tư vấn nhanh giữa tuyến dưới và bác sĩ chuyên khoa, tổ chức hội chẩn trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu khám chữa bệnh.

Sau tầm soát, chương trình hướng đến phát hiện sớm các bệnh lý nguy cơ gây mù như đục thủy tinh thể, glaucoma, đồng thời tạo điều kiện để người dân được điều trị kịp thời. Hoạt động cũng góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đưa dịch vụ chuyên sâu đến gần người dân, nhất là nhóm yếu thế. "Ý nghĩa lớn nhất của chương trình là cơ hội chuyển đổi mô hình y tế từ "chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe chủ động", đặt nền móng quản lý sức khỏe suốt đời qua dữ liệu số" - BS Tuấn nhấn mạnh.

100% người dân được khám Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết của chính quyền thành phố trong việc chăm lo sức khỏe người dân một cách bền vững, theo định hướng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Một đô thị văn minh không chỉ được đánh giá bằng tăng trưởng kinh tế mà còn bởi chất lượng sống và mức độ chăm sóc y tế của người dân. Vì vậy, TP HCM xác định bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Chương trình được triển khai đồng loạt tại 168 xã, phường, thị trấn với quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống, đặc biệt là ngành y tế. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy điều trị sang phòng bệnh, tập trung phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Yêu cầu việc tổ chức khám phải khoa học, an toàn, thuận tiện cho người dân; đồng thời tăng cường truyền thông để hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ. Thành phố cũng kêu gọi người dân chủ động tham gia khám định kỳ, coi đây vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm để nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật.



