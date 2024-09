Đến thăm bạn tù rồi rủ đi "đột vòm"

Ngày 2-9, Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ 2 nghi phạm liên tiếp gây ra các vụ phá khoá, đột nhập vào nhà người dân trộm tài sản là Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú tại thôn Yên Thành, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Đông Dương (SN 1995, trú tại thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).



Các đối tượng Nguyễn Văn Nam, Trần Đông Dương

Trước đó, sáng 29-8, chị Đ.T.T.N. (trú tại tổ 28, khu 4, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) đã đến cơ quan công an trình báo về việc gia đình bị kẻ gian phá khóa cổng, lấy trộm mất 3 chiếc xe máy.

Quá trình xác minh, thu thập thông tin phục vụ điều tra, Công an TP Uông Bí còn phát hiện rạng sáng 30-8, tại nhà anh N.S.H. (trú tại tổ 16A2, khu 5A, phường Quang Trung, TP Uông Bí), kẻ gian phá khóa cổng, đột nhập vào sân nhà lấy trộm 1 chiếc xe máy.

Cùng ngày 30-8, cũng với phương thức tương tự, kẻ gian đột nhập nhà chị N.T.N. (trú tại tổ 17B, khu 5A, phường Quang Trung, TP Uông Bí) lấy trộm 1 chiếc xe máy.

Quá trình rà soát camera an ninh tại các khu dân cư này và các trạm thu phí ra, vào Quảng Ninh, xác định cả 3 vụ việc trên đều do 2 người đàn ông thực hiện. Ngày 2-9, Công an TP Uông Bí đã khoanh vùng, tổ chức trinh sát và bắt giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Văn Nam, có 3 tiền án về tội phá hủy công trình, tiêu thụ tài sản, mua bán ma tuý; và Trần Đông Dương, có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản).

Tại cơ quan Công an, Nam và Dương khai nhận cả hai vốn là bạn tù. Mới đây, Nam ra TP Hạ Long thăm Dương, nhưng không có tiền tiêu xài nên đã thống nhất thuê xe ôtô bán tải, BKS 14C-299.01 để làm phương tiện chuyên chở, phục vụ cho việc trộm cắp xe máy của người dân.

2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp (ảnh cắt từ camera an ninh)

5 chiếc xe máy trộm được 2 đối tượng đem bán cho một cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ do Nguyễn Văn Khánh (SN 1981, trú tại tổ 2, khu 3C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) sở hữu và trực tiếp giao dịch với trị giá khoảng 60 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, mặc dù biết chiếc xe mua được từ Nam và Dương là do phạm tội mà có, tuy nhiên, Khánh vẫn mua với giá rẻ nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ, trộm 11 xe máy tại quận Hải An (TP Hải Phòng), TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh)…

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã tạm giữ hình sự cả 3 đối tượng Nam, Dương và Khánh về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; giữ 5 chiếc xe máy là tang vật của vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.