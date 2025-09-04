Đến trường an toàn, hạnh phúc, phát triển toàn diện

. Phóng viên: Năm học 2025-2026 là năm học có nhiều bước ngoặt quan trọng, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đặt ra những mục tiêu trọng tâm gì, thưa ông?

- TS Nguyễn Văn Hiếu: Sau hợp nhất, ngành GD-ĐT TP HCM có quy mô lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu học sinh (HS), hơn 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.

TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM

Ngành GD-ĐT TP HCM xác định chủ đề năm học 2025-2026 là: "Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TP HCM bền vững". Bên cạnh đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, như: Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng; nghiên cứu và tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS khóa 2, từ năm học 2024-2025 đến năm học 2026-2027 theo Quyết định số 870/ 2024 của UBND TP phù hợp tình hình mới.

Ngành GD-ĐT TP HCM đồng thời tiếp tục xác định "Xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện xây dựng "Trường học hạnh phúc"; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. Rà soát, bổ sung, tham mưu UBND TP điều chỉnh kế hoạch thực hiện "Chiến lược phát triển giáo dục TP HCM từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" phù hợp tình hình mới. Song song đó, rà soát các điều kiện để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình giáo dục, đặc biệt là Đề án triển khai Kết luận số 91 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; tiếp tục mở rộng mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm góp phần trang bị cho HS các kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế. Ngành GD-ĐT TP cũng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD-ĐT; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (GDPT); thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT.

. Quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước, TP chuẩn bị gì trong công tác quản lý, bảo đảm công bằng trong giáo dục, tiên phong trong các chương trình, đề án đột phá về GD-ĐT trong năm học này?

- Sau sáp nhập, TP HCM trở thành địa phương có quy mô GD-ĐT lớn nhất cả nước. Đây là một thuận lợi lớn, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về quản lý, đội ngũ, cơ sở vật chất và chính sách giáo dục. Ngành giáo dục TP HCM xác định rõ vai trò tiên phong trong việc thực hiện các đề án, chương trình đột phá trong lĩnh vực giáo dục không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế trong công cuộc đổi mới toàn diện GD-ĐT. Đòi hỏi chúng tôi phải hành động quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của TP.

Ngành GD-ĐT TP tập trung triển khai các đề án mang tính đột phá như chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, phát triển mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm góp phần trang bị cho HS các kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế theo tinh thần đổi mới, lấy người học làm trung tâm, đồng thời bảo đảm tính thực tiễn và khả năng nhân rộng.

Ngành giáo dục TP HCM đặc biệt quan tâm việc làm sao để mỗi học sinh đến trường đều cảm thấy an toàn, hạnh phúc và được phát triển toàn diện. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

. Vì sao ngành lại có chủ trương cấm HS sử dụng điện thoại di động trong trường học?

- Việc hạn chế HS sử dụng điện thoại trong trường không phải là một quy định cứng nhắc, mà là giải pháp nhằm xây dựng môi trường học tập tích cực, giảm xao nhãng và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho các em. Trước khi triển khai, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các trường tăng cường tuyên truyền, đối thoại với phụ huynh và HS để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa, học tập trải nghiệm… Mục tiêu là tạo điều kiện để các em chủ động thay đổi thói quen, giảm phụ thuộc vào điện thoại, tăng cường tương tác trực tiếp và hình thành môi trường học tập tích cực.

. Một vấn đề quan trọng trong năm học mới là tích hợp AI vào hoạt động giảng dạy. Làm sao để vừa phát huy vai trò của người thầy vừa tiếp cận sự phát triển của công nghệ có khả năng thay thế con người, thưa ông?

- Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giảng dạy không chỉ là một xu hướng tất yếu, mà còn là bước chuyển mình mang tính đột phá của ngành GD-ĐT TP HCM trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi xác định rõ lộ trình triển khai gồm ba giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị: Tăng cường đào tạo GV về kỹ năng số, xây dựng tài liệu hướng dẫn và triển khai thử nghiệm. Giai đoạn triển khai thí điểm: Ứng dụng AI trong một số môn học nhằm hỗ trợ cá nhân hóa việc học, xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực HS và tối ưu hóa phương pháp giảng dạy. Giai đoạn đánh giá và mở rộng: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ứng dụng AI trong dạy và học, nhân rộng mô hình các đơn vị thực hiện thành công.

Quả thật, cần có sự cân bằng hợp lý giữa công nghệ và vai trò của giáo viên trong môi trường giáo dục ứng dụng AI; sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ mang lại lợi ích cho quá trình học tập và phát triển của HS chứ không thay thế con người. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực GD-ĐT vốn lấy con người làm mục tiêu và trung tâm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công nghệ để bảo đảm tính bảo mật, đạo đức và hiệu quả trong sử dụng AI.

. Với cương vị là người đứng đầu ngành GD-ĐT TP, điều gì khiến ông trăn trở và mong mỏi trước thềm năm học mới?

- Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng ngành GD-ĐT TP HCM vẫn đang đối diện với thách thức lớn, đó là áp lực trường lớp ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực vùng ven và địa bàn có khu công nghiệp. Tốc độ tăng dân số cơ học khiến sĩ số HS/lớp ở nhiều nơi còn khá cao; ảnh hưởng đến tỉ lệ HS được học 2 buổi/ngày - một tiêu chí quan trọng trong đổi mới giáo dục vẫn còn ở mức thấp. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng trường lớp tại một số địa phương chưa theo kịp nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm là làm sao để mỗi HS đến trường đều cảm thấy an toàn, hạnh phúc và được phát triển toàn diện; khẩn trương thực hiện các giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các nhóm HS, để không em nào bị bỏ lại phía sau.

Ngành GD-ĐT TP kỳ vọng vào sự đồng hành mạnh mẽ hơn nữa từ phụ huynh, cộng đồng và các cấp chính quyền. Khi GD-ĐT trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội, chúng ta sẽ có đủ nguồn lực và sự phối hợp chặt chẽ để đào tạo một thế hệ trẻ không chỉ đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn giàu lòng nhân ái, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập.

Thông điệp ý nghĩa trước lễ khai giảng Sở GD-ĐT TP HCM ngày 3-9 đã có văn bản gửi các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2025-2026, sở thông báo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường…. Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, bảo đảm mỹ quan mà không phô trương, lãng phí. Đặc biệt, ngành GD-ĐT TP HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân đến tham dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Các đơn vị cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ HS… bằng nhiều hình thức. Theo Sở GD-ĐT, trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang gánh chịu những hậu quả tàn khốc do cơn bão số 4 và số 5 gây ra. Để đồng hành chia sẻ với những khó khăn trên, sở đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai phát động ủng hộ đồng bào bị bão lụt; hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt theo lời kêu gọi chung của ngành GD-ĐT. Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý lãnh đạo các đơn vị giáo dục ổn định nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế của trường. Nhà trường cần tăng cường phối hợp với cha mẹ HS để tạo sự đồng thuận, hỗ trợ ngành GD-ĐT TP HCM hoàn thành nhiệm vụ năm học.



