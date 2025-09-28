Đèo Đại Ninh sạt lở, xe xếp hàng dài trên tuyến Phan Thiết – Đà Lạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đèo Đại Ninh sạt lở, xe xếp hàng dài trên tuyến Phan Thiết – Đà Lạt

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sạt lở tại Km 40 Quốc lộ 28B làm ô tô phải dừng chờ hàng dài, trong khi xe máy chật vật luồn qua lớp đất đá để di chuyển

Ngày 28-9, nhiều tài xế phản ánh đất đá từ đèo Đại Ninh sạt lở xuống vị trí Km 40 trên tuyến Quốc lộ 28B, thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí này một bên là vách núi, một bên là vực đèo có mái taluy đang thi công. Đất đá sạt lở đổ xuống, chắn mặt đường xe lưu thông.

Sạt lở đèo Đại Ninh gây tắc đường dài trên Quốc lộ 28B - Ảnh 1.

Ô tô xếp hàng để chờ khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28B. Ảnh: DT

Các ô tô phải xếp hàng đứng chờ hoặc chuyển hướng quay sang tuyến đường khác. Còn xe máy thì luồn lách qua đất đá để đi nhưng rất khó khăn.

Sau khi sạt lở khiến tắc đường, đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 28B đã đưa xe múc đến cào dọn lớp đất đá đổ trên đường. Sau đó, đoạn đường được thông suốt để các ô tô lưu thông trở lại.

Sạt lở đèo Đại Ninh gây tắc đường dài trên Quốc lộ 28B - Ảnh 2.

Xe múc được điều động đến để dọn dẹp đường, giúp các phương tiện lưu thông trở lại. Ảnh: DT

Quốc lộ 28B là tuyến đường ngắn nhất nối Phan Thiết – Đà Lạt. Tuy nhiên do công trình đang thi công nâng cấp, mở rộng nên việc đi lại trên tuyến đường này rất khó khăn.

Ngoài ra, tuyến đường thỉnh thoảng xảy ra sạt lở và thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn của các tài xế.

Tin liên quan

Bộ Xây dựng thúc tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 28B

Bộ Xây dựng thúc tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 28B

(NLĐO) - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đang đối mặt nguy cơ trễ hẹn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dù thời hạn giải ngân chỉ còn 5 tháng

Tỉnh Bình Thuận có quyết định quan trọng liên quan Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Tỉnh Bình Thuận thông qua việc chuyển đổi hơn 19,7 ha đất rừng, khai thác cây, mở đường cho công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công Quốc lộ 28B

Bình Thuận chuyển mục đích hơn 19,7 ha đất rừng nâng cấp Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Chủ trương chuyển hơn 19,7 ha đất rừng được thông qua để phục vụ việc thi công nâng cấp Quốc lộ 28B qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

sạt lở quốc lộ 28B Lâm Đồng đèo Đại Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo