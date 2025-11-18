Đèo Ngoạn Mục tạm thông xe nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, yêu cầu lưu thông thận trọng

Sáng 18-11, ông Đinh Văn Trí – Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) – cho biết đèo Ngoạn Mục (còn gọi đèo Sông Pha, thuộc tuyến Quốc lộ 27) đã cơ bản thông xe sau thời gian tạm cấm do sạt lở nghiêm trọng.

Theo UBND xã Lâm Sơn, các điểm sạt lở, cây cối đổ ngã trên đèo đã được lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp.

Lực lượng chức năng và người dân dọn dẹp tại vị trí sạt lở đèo Ngoạn Mục

Từ tối 17-11, phương tiện đã lưu thông bình thường qua khu vực.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục hiện hữu, nhất là trong điều kiện thời tiết còn mưa kéo dài.

Người dân qua đèo cần quan sát và chủ động phòng tránh. Lực lượng trực ứng cứu đã được bố trí tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

