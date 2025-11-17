Đèo Prenn ở Đà Lạt bị "trôi" mảng đường lớn

Ngày 17-11, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tiết giao thông qua khu vực sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn, đoạn gần bến xe liên tỉnh Đà Lạt.



Clip: Sạt lở taluy âm trên đèo Prenn, có nhiều vết mặt đường.

Ghi nhận tại hiện trường, một mảng lớn đường đèo Prenn, dài hàng chục mét ở phía taluy âm của đường, hướng Đức Trọng lên Đà Lạt bị sạt xuống rừng thông bên dưới.

Trên mặt đường còn xuất hiện nhiều vết nứt lớn, chạy dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở, sụp đường. Trên tuyến đèo cũng xuất hiện một số điểm sạt lở khác.

Vết nứt lớn trên mặt đường đèo Prenn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Một vị trí khác cũng bị sạt lở trên đèo Prenn.

Ngay sau vụ việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường để khảo sát, lên phương án khắc phục.

Hiện giao thông qua khu vực này đang rất khó khăn. Để lên Đà Lạt, người tham gia giao thông có thể đổi lộ trình qua đèo Mimosa.

Cùng ngày, nhiều tuyến đèo nối Lâm Đồng với Khánh Hòa như Khánh Lê, Sông Pha cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Trong đó đèo Khánh Lê có nhiều điểm sạt lở, làm chết ít nhất 4 người, 1 người mất tích và 13 người bị thương. Quốc lộ 20 đoạn thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng xảy ra nhiều cây thông lớn ngã đổ.

Riêng đèo Khánh Sơn cũng sạt lở làm 1 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường cây thông lớn ngã đổ trên Quốc lộ 20.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công tháng 2-2023, tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Tập đoàn Đèo Cả. Dự án được đưa vào lưu thông toàn tuyến trước Tết Giáp Thìn 2024.





