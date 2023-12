Đèo Prenn tạm thông xe phục vụ khách lên Đà Lạt dịp Tết Dương lịch

Thông xe tạm đèo Prenn vào sáng nay

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan liên quan về việc thông xe tạm thời đường đèo Prenn trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Toàn tuyến đèo Prenn được thông xe tạm phục vụ khách lên Đà Lạt vào dịp Tết Dương lịch.

Theo đó, thời gian thông xe tuyến đèo đoạn từ Liên Khương đến thác Đatanla (dài 4,48 km) từ 9 giờ ngày 29-12-2023 đến hết 19 giờ ngày 2-1-2024. Sau thời gian này thì đoạn đèo sẽ đóng lại để thi công hoàn thiện dự án.

Lưu ý, xe tải không được lưu thông trên đoạn này, mà phải đi qua đèo Mimosa. Tốc độ tối đa qua đoạn lưu thông tạm không quá 50 km/giờ.

Trước đó, ngày 14-12, đoạn từ thác Đatanla vào trung tâm Đà Lạt (dài 3 km) đã được thông xe chính thức.

Xe cứu hộ túc trực hỗ trợ trên đèo Prenn và Mimosa

Trong việc đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh giao Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lập các chốt giao thông trên đèo Prenn trực đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông trong thời gian thông xe tạm thời. Ngoài thời gian cho lưu thông tạm, đơn vị thi công tiếp nhận các chốt trực để quản lý và không cho phương tiện lưu thông vào công trình.

Lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Prenn và Mimosa để kịp thời điều tiết, phân luồng phù hợp với thực tế.

Bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24 giờ trong các ngày từ 29-12-2023 đến hết ngày 2-1-2024 tại 2 khu vực giữa đèo Mimosa và giữa đèo Prenn để kịp thời xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tạm dừng thi công trong các ngày thông xe tạm thời. Thực hiện vệ sinh công trường, lắp đặt đầy đủ rào chắn, đèn báo hiệu cảnh báo và không cho các phương tiện đi vào khu vực công trình đang thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn - Đà Lạt có tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14-12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông xe 3 km đèo Prenn, đoạn từ giao lộ với đường Ba Tháng Hai đến ngã ba vào hồ Tuyền Lâm. Đây là đoạn đèo thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, có chiều dài gần 7,4 km.