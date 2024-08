Dẹp xe 3-4 bánh tự chế

Giai đoạn 2 của kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, bao gồm xe 3-4 bánh tự chế, chính thức bắt đầu vào ngày 15-8. Theo ghi nhận vào sáng cùng ngày, nhiều đơn vị CSGT tại TP HCM ra quân xử lý các trường hợp xe cơ giới không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe 3-4 bánh tự chế.



Xử phạt 1.866 trường hợp vi phạm

Tại quận Gò Vấp, tổ công tác do thiếu tá Đoàn Công Lương, Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Gò Vấp, lập chốt kiểm tra ở ngã tư Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng. Chỉ trong gần 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 13 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 mô tô không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Trong đó, ông T.V.S (quê tỉnh Thái Bình) sử dụng xe máy kéo theo xe tự chế chở than củi lưu thông trên đường. Ông S. phân trần vì lớn tuổi, trình độ học vấn hạn chế, không có việc làm ổn định nên chọn việc bán than củi. Với trường hợp này, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Gò Vấp đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi điều khiển mô tô có kéo theo vật khác với mức phạt 500.000 đồng.

Nghiêm trọng hơn là trường hợp anh P.T.Đ (quê tỉnh Nghệ An). Thời điểm bị kiểm tra, anh Đ. đang sử dụng chiếc xe máy không kính chiếu hậu, không biển số kéo theo xe tự chế chở lỉnh kỉnh ống nhựa, ống thép…, cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. Anh bị lập biên bản với mức xử phạt khoảng 4,5 triệu đồng.

Đội CSGT - Trật tự Công an quận Gò Vấp, TP HCM xử lý các trường hợp vi phạm sáng 15-8

Trung tá Trần Hữu Đức, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Củ Chi, cho biết trong tuần cao điểm, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính 60 trường hợp vi phạm với lỗi xe không đạt tiêu chuẩn, chở hàng hóa cồng kềnh.

Còn theo đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM, trong 15 ngày đầu cao điểm, lực lượng CSGT thành phố đã liên tục phát hiện, xử lý các trường hợp xe cơ giới không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe 3-4 bánh tự chế. Lực lượng CSGT đã xử phạt 1.866 trường hợp vi phạm, với các lỗi chở hàng hóa cồng kềnh, xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, xe kéo theo xe khác, vật khác, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, xe sản xuất, lắp ráp trái quy định - tự chế.

Tăng cường tuần tra kiểm soát

Trung tá Trần Hữu Đức cho biết hằng ngày, đơn vị bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tập trung kiểm tra, xử lý xe vi phạm, xe chở hàng cồng kềnh dừng, đỗ dưới lòng đường để mua bán hàng hóa gây cản trở giao thông… Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát những đối tượng chính sách, nhằm tìm giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đơn vị sẽ tổ chức cho chủ các cơ sở sản xuất, sửa xe, cải tạo, lắp ráp xe lôi, 3 bánh… cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết sẽ duy trì huy động lực lượng ra quân xử lý phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe tự chế, xe 3-4 bánh hằng tuần… Đội CSGT - Trật tự sẽ tham mưu cho công an quận tổ chức huy động lực lượng công an 16 phường phối hợp nắm tình hình các hộ, gia đình sử dụng phương tiện xe "mù mờ", xe 3-4 bánh không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật lưu thông để tuyên truyền, cảnh báo vi phạm… Đối với loại phương tiện thuộc trường hợp tịch thu (hoặc quá thời hạn tạm giữ), các đơn vị khẩn trương thực hiện xử lý phương tiện trên, nhằm giảm tải áp lực về kho bãi khi xử lý vi phạm.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM, đề nghị lực lượng CSGT thành phố xử lý triệt để xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe 3-4 bánh tự chế thuộc diện không được phép tham gia giao thông. Tăng cường ghi hình, xử phạt nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên vỉa hè - nhất là khu vực trung tâm…

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đợt cao điểm tuyên truyền, xử lý xe 3-4 bánh tự chế và thiết lập trật tự lòng lề đường, hè phố trên địa bàn TP HCM sẽ kéo dài đến cuối năm 2024.



Kiểm tra các cơ sở sửa, độ chế xe Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP HCM thường kỳ chiều 15-8, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết CSGT đang thực hiện Quyết định 08/2013 của UBND TP HCM về việc cấm và hạn chế xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3-4 bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường. Bên cạnh xử lý vi phạm, Công an TP HCM còn phối hợp với lực lượng chức năng khác kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cơ sở sửa chữa, độ chế xe.