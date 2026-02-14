HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh

N.Dung

(NLĐO) - Detox dịp Tết không phải nhịn ăn hay “giải độc cấp tốc”, mà là cân bằng dinh dưỡng, nghỉ ngơi và chăm sóc tinh thần đúng cách.

Cuối năm, nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài do công việc dồn dập, lịch tất niên liên tiếp, ăn uống nhiều đạm, rượu bia và ngủ không đủ giấc. Không chỉ hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tinh thần cũng dễ rơi vào mệt mỏi, cáu gắt, mất cân bằng cảm xúc.

Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh - Ảnh 1.

Xu hướng detox được quan tâm trước và trong dịp Tết

Giảm áp lực tinh thần trước Tết

Cuối năm, nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài do công việc dồn dập, lịch tất niên dày đặc, ăn uống nhiều đạm, rượu bia và thiếu ngủ. Không chỉ hệ tiêu hóa quá tải, tinh thần cũng dễ mệt mỏi, cáu gắt, mất cân bằng cảm xúc.

Theo các chuyên gia, thay vì chạy theo những phương pháp detox phản khoa học, đây là thời điểm nên giảm tải cho cả cơ thể lẫn tâm trí. Nhu cầu detox cảm xúc" ngày Tết ngày càng rõ nét, khi áp lực sum vầy, kỳ vọng và sự so sánh vô hình khiến nhiều người ngột ngạt.

"Tết là lúc cảm xúc bị khuếch đại: niềm vui lớn hơn nhưng áp lực cũng nhiều hơn. Không ít người phải kìm nén để giữ hòa khí, dẫn đến tích tụ căng thẳng"- một chuyên gia tâm lý nhận định.

Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, detox tâm lý không phải trốn tránh áp lực mà là chủ động giảm căng thẳng để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi. Detox cảm xúc là cách loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, giải tỏa áp lực và hướng tới trạng thái tinh thần cân bằng hơn.

Những điều chỉnh đơn giản như ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, hạn chế rượu bia, giảm dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ, tập hít thở sâu hoặc đi bộ nhẹ giúp tinh thần ổn định và phục hồi tốt hơn trong những ngày Tết bận rộn.

Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh - Ảnh 2.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân trong một buổi tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Nam

Không chỉ tâm lý, detox cơ thể cũng cần được nhìn nhận đúng. Cơ thể vốn có cơ chế thải độc tự nhiên thông qua gan, thận và hệ tiêu hóa. Vì vậy, thay vì nhịn ăn hay áp dụng chế độ cực đoan, việc ăn uống cân bằng, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý mới là cách giải độc bền vững, an toàn.

Detox cơ thể: Đừng "giải độc" cấp tốc

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mâm cỗ Tết thường giàu đạm, chất béo, tinh bột và đường, trong khi rau xanh, trái cây hạn chế. Bia rượu, nước ngọt có ga càng khiến khẩu phần dễ mất cân đối, tạo áp lực cho gan và hệ tiêu hóa.

Vì vậy, trước kỳ nghỉ, việc điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt là cần thiết. Detox không phải nhịn ăn hay uống nước ép nhiều ngày.

Cơ thể vốn có cơ chế thải trừ tự nhiên qua gan, thận, ruột; điều quan trọng là ăn uống cân bằng, hạn chế dầu mỡ, rượu bia, tăng rau xanh, trái cây, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Các loại đồ uống từ rau củ, trái cây có thể dùng xen kẽ trong ngày để bổ sung vi chất, song không nên thay thế bữa ăn chính.

Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh - Ảnh 3.

Trái cây tươi góp phần cân bằng khẩu phần ngày Tết

Nhóm trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh giàu vitamin C và chất flavonoid. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này góp phần giảm stress, chống ôxy hóa, phản ứng viêm – yếu tố liên quan gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng "thải độc" hay thay thế điều trị.

Một số loại nước ép như táo – cần tây – chanh giúp bổ sung vitamin và chất xơ hòa tan, hỗ trợ nhu động ruột. Dù vậy, người huyết áp thấp nên hạn chế cần tây vì có thể làm giảm huyết áp.

Tương tự, nước ấm chanh mật ong buổi sáng giúp bổ sung vitamin C và tạo cảm giác tỉnh táo, nhưng không có tác dụng "đốt mỡ" hay "giải độc" như quảng cáo; người tiểu đường cần kiểm soát lượng mật ong.

Bác sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết không có công thức detox chung cho tất cả. Việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh phù hợp mới là cách chăm sóc sức khỏe bền vững.

Bên cạnh ăn uống, vận động đều đặn giúp cải thiện chuyển hóa, hỗ trợ đào thải qua mồ hôi, phân, nước tiểu; giấc ngủ đủ và sâu góp phần phục hồi cơ thể.

Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh - Ảnh 4.

Rau củ, trái cây giàu nước và chất xơ hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Các bác sĩ khuyến cáo không áp dụng phương pháp thải độc thiếu căn cứ khoa học, lạm dụng thực phẩm chức năng quảng cáo "detox" hay bài thuốc truyền miệng. Làm sai cách có thể gây rối loạn điện giải, hạ đường huyết, thậm chí ảnh hưởng gan, thận.

Theo chuyên gia, chăm sóc cơ thể và tâm lý dịp Tết không cần cầu kỳ. Ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, duy trì vận động và giữ tinh thần ổn định là cách "giải độc" an toàn, bền vững để bước vào năm mới trong trạng thái cân bằng hơn.

Tin liên quan

Uống nước "detox", thanh nhiệt nhiều có hại thận?

Uống nước "detox", thanh nhiệt nhiều có hại thận?

Bạn đọc Trần Mỹ T.M (39 tuổi, TP HCM) hỏi: Tôi thường xuyên dùng thức uống detox thanh lọc cơ thể, từ trái cây, thảo dược để giảm đường huyết, giảm cân, lợi tiểu vì nghe nói chữa được nhiều bệnh. Nhưng gần đây tôi hay đau lưng, gần 2 bên sườn, có người nói tại uống nước thanh lọc nên hại thận?

Loại thực phẩm giúp "quét sạch" mỡ máu, thanh lọc cơ thể sau Tết

(NLĐO) - Tâm lý “thả phanh” ăn Tết gây nên những xáo trộn đáng kể trong dinh dưỡng và sinh hoạt. Cần làm gì sau Tết để cơ thể nhanh phục hồi?

Thiết thực Talkshow “Làm đẹp đón Tết”

(NLĐO) – Chương trình talkshow – tư vấn trực tuyến với chủ đề: “Làm đẹp đón Tết” do báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra chiều 27-1

detox thải độc Hệ tiêu hóa ăn Tết đón Tết tâm lý ngày Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo