ĐH Kinh tế TPHCM đổi mới phương thức tuyển sinh năm 2026

Chiều 20-1, ĐH Kinh tế TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.

Theo đó, năm nay ĐH Kinh tế TPHCM áp dụng 2 phương thức tuyển sinh thống nhất cho toàn hệ thống chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp.

Sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM trong giờ học

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) cho biết việc điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách tiếp cận đặc biệt hướng đến học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên - nhóm người học nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi (Toán x 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng Tiếng Anh × 2, qua đó nâng yêu cầu đầu vào người học về tư duy logic, phân tích và năng lực giải quyết vấn đề - nền tảng cốt lõi của các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ và liên ngành.

Bên cạnh đó, UEH bổ sung các tổ hợp mới gồm Toán - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh và Toán - Tin học - Tiếng Anh ở một số chương trình đào tạo, nhằm hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Năm nay, ĐH Kinh tế TPHCM mở mới 8 chương trình đào tạo chiến lược gắn với công nghệ, đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Với hai lựa chọn địa điểm học tập linh hoạt: TPHCM hoặc Vĩnh Long - UEH Mekong (luân chuyển học tập năm cuối tại TPHCM), năm 2026, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TPHCM; đồng thời tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong.