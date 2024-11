ĐH Quốc gia Hà Nội hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cho lực lượng công an

Ngày 11-11, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Bộ Công an đã có buổi làm việc về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cho lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, các Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thuộc ĐHQGHN nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và GS-TS Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN, đồng chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với các cơ quan, bộ, ban, ngành, ĐHQGHN đã quan tâm, phối hợp thường xuyên với Bộ Công an trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Sự phối hợp này đã được các bên cụ thể hóa bằng Quy chế phối hợp số 03 ngày 7-3-2023 giữa Bộ Công an và ĐHQGHN về bảo đảm an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ; chuyển đổi số, bảo mật và an toàn thông tin.

GS-TS-Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí với chủ trương để Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân hợp tác cùng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN trong đào tạo nguồn nhân lực, dự kiến bao gồm công tác tuyển sinh chỉ tiêu đại học chính quy, đào tạo liên thông và tổ chức các lớp đào tạo cấp cứu ngoại viện mỗi năm dành cho lực lượng chiến đấu của Bộ Công an...

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chia sẻ, ĐHQGHN là một trung tâm đào tạo đại học hàng đầu của Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó có lĩnh vực Y học. Vừa qua, ĐHQGHN đưa vào hoạt động Bệnh viện ĐH Y Dược cơ sở tại Linh Đàm, có vai trò trong việc phát triển khối khoa học sức khỏe, vừa là cơ sở thực hành cho sinh viên y dược...

Ông Lê Quân cho rằng, việc ĐHQGHN và Bộ Công an hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cho lực lượng công an nhân dân, bao gồm đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo, cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của các bên. Giám đốc ĐHQGHN cũng bày tỏ tin tưởng, ĐHQGHN và Bộ Công an sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

GS-TS-TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, khẳng định tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện đồng thời cho rằng, để công tác cấp cứu ngoài bệnh viện tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội, cần nhanh chóng đào tạo, xây dựng một lực lượng cấp cứu ngoài bệnh viện lớn mạnh, đa dạng như người dân, công an, cảnh sát cứu hóa, lái xe, kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện… tạo nên một mạng lưới hệ thống cấp cứu ngoại viện đa tầng rộng khắp. Phát triển mô hình giảng dạy thực hành cấp cứu ngoại viện, mô phỏng tiền lâm sàng là hết sức cần thiết. Đây là đòi hỏi không chỉ của các nhà khoa học, các đơn vị thực hành nghề nghiệp mà còn là đòi hỏi của toàn ĐHQGHN, của xã hội và đất nước, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Cũng tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Hậu cần Công an nhân dân và Trường ĐH Y Dược đã ký Quy chế phối hợp với nội dung đánh giá kết quả hợp tác 3 năm/lần.