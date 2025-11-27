HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

ĐHQG TP HCM bàn cách nâng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

N. Huy

(NLĐO)- Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại một số trường thành viên ĐHQG TP HCM chưa đạt như kỳ vọng.

Làm thế nào để nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn? Đây là câu hỏi trung tâm được đặt ra tại tọa đàm "Nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn" do ĐHQG TP HCM vừa tổ chức. Sự kiện nhằm tìm ra giải pháp đồng bộ cho toàn hệ thống, hướng đến nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn, bảo đảm chất lượng đào tạo và uy tín của các trường thành viên.

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Tại tọa đàm, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, cho biết việc nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn là yêu cầu cấp thiết được Trung ương đặc biệt quan tâm. "Đây không chỉ là tiêu chí về chất lượng đào tạo mà còn phản ánh trách nhiệm của các cơ sở giáo dục ĐH trong việc đảm bảo tiến độ học tập cho người học" - bà Mai nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo ĐHQG TP HCM, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại một số trường thành viên vẫn chưa đạt kỳ vọng, đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại toàn diện. Đề nghị các đơn vị rà soát chương trình đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường hỗ trợ sinh viên và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng. 

Việc xây dựng KPI rõ ràng cho giai đoạn 2026- 2030 cũng được xem là hướng đi quan trọng để cải thiện tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn trong toàn hệ thống.

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn - Ảnh 2.

TS Nguyễn Quốc Chính

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP HCM), cho biết nguyên nhân chính khiến sinh viên chậm tốt nghiệp xuất phát từ việc chưa tích lũy đủ tín chỉ và chưa đạt chuẩn ngoại ngữ. Ngoài ra, nhiều yếu tố cá nhân như áp lực tâm lý, sức khỏe và khó khăn tài chính... cũng làm gián đoạn quá trình học tập.

Tại tọa đàm, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh ba nhóm giải pháp trọng tâm. 

Thứ nhất, rà soát và chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra rõ ràng gắn với quy trình kiểm tra – đánh giá minh bạch. 

Thứ hai, tăng cường vai trò giảng viên trong tư vấn, đồng hành cùng sinh viên ngay từ năm đầu để kịp thời phát hiện khó khăn. 

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng AI và Big Data trong dự báo nguy cơ chậm tiến độ học tập, tích hợp dữ liệu đa nguồn và nâng cấp hệ thống theo dõi học tập.

Một số ý kiến nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên cần được chú trọng hơn. Các đại biểu đề nghị triển khai tầm soát nguy cơ stress, nâng cao năng lực đội ngũ tham vấn tâm lý và tăng cường kết nối chuyên môn để hỗ trợ sinh viên một cách toàn diện, từ học tập đến đời sống.

Kết thúc tọa đàm, các đơn vị thống nhất rằng nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn là nhiệm vụ then chốt của giai đoạn 2026-2030. ĐHQG TP HCM khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường thành viên nhằm giám sát, đánh giá và triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề xuất, hướng đến mục tiêu đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo toàn hệ thống.

    Thông báo