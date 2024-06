ĐHQG TP HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

Thi sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công thương TP HCM

Đợt 2- Kỳ thi đánh giá năng lực có 39.034 thí sinh dự thi.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo- ĐHQG TP HCM, cho biết kết quả phân tích bài thi đánh giá năng lực đợt 2 cho thấy phân bố điểm của 39.031 bài thi có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình 725,8, điểm cao nhất là 1.116 và điểm thấp nhất là 289.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 có phần "lệch phải" so với đợt 1. Điều này do trong kỳ thi đợt 2 có 28.013 thí sinh dự thi đã tham gia kỳ thi đợt 1 (chiếm 71% tổng số thí sinh đợt 2). Nhóm thí sinh này có kết quả thi đợt 1 cao hơn so mặt bằng chung, có kinh nghiệm thi đợt 1, đồng thời có thêm 2 tháng để ôn tập, tổng hợp kiến thức nên kết quả làm bài tốt hơn.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

Phân bố điểm thi cả hai đợt

Tính chung cả hai đợt thi đánh giá năng lực, 104.843 thí sinh đã đăng ký dự thi. Phân bố điểm chung của thí sinh có dạng phân bố tự nhiên và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Phân bố điểm năm 2024 đồng dạng, tương đương với phân bố điểm của các năm trước, thể hiện sự ổn định của đề thi.

TS Nguyễn Quốc Chính cũng cho biết trong quá trình chấm thi, 2 lỗi kỹ thuật của đề thi được phát hiện, cụ thể:

Lỗi 1, câu 52 ở mã đề 115: thiếu chữ "không" ở câu "K là người duy nhất nặng hơn L". Lỗi 2, câu 71 ở mã đề 115: thừa một số 2 ở trước ký hiệu Br 2 tại phương trình phản ứng hóa học "Z + 2Br 2 + H 2 O → CH 3 COOH + 2 HBr".

Câu đúng là: "K là người duy nhất không nặng hơn L".

Câu đúng là: "Z + Br 2 + H 2 O → CH 3 COOH + 2 HBr".

Hội đồng thi đã quyết định chấm đủ điểm đối với 2 câu hỏi bị lỗi kỹ thuật cho tất cả thí sinh có làm bài thi nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

"ĐHQG TP HCM sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy trình xây dựng và in sao đề thi để tránh các lỗi liên quan đến đề thi trong thời gian tới"- TS Nguyễn Quốc Chính cho biết.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi bằng cách truy cập vào tài khoản đã đăng ký trên hệ thống https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/tra-thong-tin-ket-qua-thi. Sau 7 ngày từ ngày công bố điểm, ĐHQG TP HCM sẽ gửi giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực qua đường bưu điện ở dạng thư bảo đảm tới địa chỉ liên lạc mà thí sinh đã đăng ký nhận.

Ở đợt thi thứ nhất, trong 93.828 bài thi được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm, 80 thí sinh đạt trên 1.000 điểm (thang điểm 1.200). Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 203 điểm.

Năm 2024, có 109 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM để xét tuyển, gồm 9 đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG, 91 trường ĐH ngoài ĐHQG và 9 trường CĐ. Trong đó, có 66 đơn vị tham gia hệ thống xét tuyển chung của ĐHQG TP HCM (đăng ký xét tuyển đến 15-6) với gần 1.600 ngành học. ĐHQG TP HCM cho biết dành tối thiểu 45% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức thi đánh giá năng lực.