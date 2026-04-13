ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu đưa đào tạo toán học vào top 100 ĐH thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu đưa đào tạo toán học vào top 100 ĐH thế giới

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM thúc đẩy đổi mới dạy học toán, gắn công nghệ, phát triển liên ngành, hướng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Sáng 13-4, ĐHQG TPHCM phối hợp Trường ĐH VinUni tổ chức hội thảo khoa học “Dạy và học toán trong kỷ nguyên công nghệ”. Hội thảo quy tụ nhiều học giả uy tín trong và ngoài nước như: GS Vũ Hà Văn, GS Nguyễn Hoài Minh, GS Nguyễn Minh Tân, GS-TS Đặng Đức Trọng và PGS-TS Trần Minh Triết...

ĐHQG-HCM đặt mục tiêu Toán học vào top 100 ĐH thế giới - Ảnh 1.

Hội thảo làm rõ vai trò của toán học trong hệ sinh thái khoa học - công nghệ hiện đại

Thực tiễn cho thấy ĐHQG TPHCM có nhiều học sinh giỏi toán và nhà toán học đóng góp cho quốc gia. Tuy nhiên, việc kết nối kiến thức toán với công nghệ và ứng dụng thực tiễn còn hạn chế. Theo lãnh đạo ĐHQG TPHCM, thách thức không chỉ dừng ở việc giúp người học thấy toán hữu ích mà quan trọng hơn là thiết kế lại con đường học toán. Từ phổ thông đến ĐH và sau ĐH, người học cần được tiếp cận lộ trình rõ ràng về mô hình hóa, xác suất - thống kê, tối ưu, thuật toán, tính toán khoa học và phân tích dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực làm việc liên ngành. 

ĐHQG-HCM đặt mục tiêu Toán học vào top 100 ĐH thế giới - Ảnh 2.

Toán học không chỉ là môn nền tảng theo nghĩa truyền thống mà phải trở thành “ngôn ngữ thiết kế của công nghệ”, công cụ giải quyết bài toán của doanh nghiệp và hạ tầng tri thức của đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, nhấn mạnh việc hình thành các nhóm nghiên cứu - giảng dạy liên cấp, xây dựng học phần tích hợp giữa phổ thông và ĐH, phát triển chương trình liên ngành, liên trường và tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu sớm cho học sinh là những giải pháp khả thi để thúc đẩy liên thông đào tạo.

ĐHQG-HCM đặt mục tiêu Toán học vào top 100 ĐH thế giới - Ảnh 3.

Theo GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, quá trình chuyển dịch không dễ nhưng nếu không thực hiện, mục tiêu nâng cao chất lượng và tiệm cận chuẩn mực ĐH hàng đầu sẽ khó đạt được.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng nêu ba hướng chuyển dịch quan trọng. Thứ nhất, từ dạy toán như một hệ thống tri thức khép kín sang dạy toán như một năng lực giải quyết vấn đề mở. Thứ hai, từ đào tạo tách rời giữa phổ thông, ĐH và sau ĐH sang thiết kế lộ trình liên thông phát hiện - bồi dưỡng - phát triển nhân tài. Thứ ba, từ tư duy cung cấp chương trình theo khả năng sẵn có sang tư duy đào tạo gắn với bài toán công nghệ chiến lược và nhu cầu phát triển quốc gia.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển nhanh, toán học trở thành nền tảng của nhiều lĩnh vực chiến lược. Cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào 6 sản phẩm công nghệ chiến lược được xác định, đều dựa trên nền tảng toán học.

Đó là mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, trí tuệ nhân tạo (AI) camera xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và thiết bị bay không người lái (UAV).


Tin liên quan

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026: Lựa chọn ngành nghề phát triển bền vững

Học sinh đặt câu hỏi sát thực về nghề nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu

Quy chuẩn nghề nghiệp mới của giảng viên đại học

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 26 là mở rộng phạm vi áp dụng đối với toàn bộ đội ngũ giảng viên ĐH

Công an Gia Lai cảnh báo và khuyến cáo khẩn đến học sinh và phụ huynh

(NLĐO) - Công an Gia Lai khuyến cáo phụ huynh, học sinh cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới khi mùa thi cận kề.

quốc tế Công nghệ giáo dục toán học top 100 ĐHQG TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo