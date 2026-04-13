ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu đưa đào tạo toán học vào top 100 ĐH thế giới

Sáng 13-4, ĐHQG TPHCM phối hợp Trường ĐH VinUni tổ chức hội thảo khoa học “Dạy và học toán trong kỷ nguyên công nghệ”. Hội thảo quy tụ nhiều học giả uy tín trong và ngoài nước như: GS Vũ Hà Văn, GS Nguyễn Hoài Minh, GS Nguyễn Minh Tân, GS-TS Đặng Đức Trọng và PGS-TS Trần Minh Triết...

Hội thảo làm rõ vai trò của toán học trong hệ sinh thái khoa học - công nghệ hiện đại

Thực tiễn cho thấy ĐHQG TPHCM có nhiều học sinh giỏi toán và nhà toán học đóng góp cho quốc gia. Tuy nhiên, việc kết nối kiến thức toán với công nghệ và ứng dụng thực tiễn còn hạn chế. Theo lãnh đạo ĐHQG TPHCM, thách thức không chỉ dừng ở việc giúp người học thấy toán hữu ích mà quan trọng hơn là thiết kế lại con đường học toán. Từ phổ thông đến ĐH và sau ĐH, người học cần được tiếp cận lộ trình rõ ràng về mô hình hóa, xác suất - thống kê, tối ưu, thuật toán, tính toán khoa học và phân tích dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực làm việc liên ngành.

Toán học không chỉ là môn nền tảng theo nghĩa truyền thống mà phải trở thành “ngôn ngữ thiết kế của công nghệ”, công cụ giải quyết bài toán của doanh nghiệp và hạ tầng tri thức của đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, nhấn mạnh việc hình thành các nhóm nghiên cứu - giảng dạy liên cấp, xây dựng học phần tích hợp giữa phổ thông và ĐH, phát triển chương trình liên ngành, liên trường và tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu sớm cho học sinh là những giải pháp khả thi để thúc đẩy liên thông đào tạo.

Theo GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, quá trình chuyển dịch không dễ nhưng nếu không thực hiện, mục tiêu nâng cao chất lượng và tiệm cận chuẩn mực ĐH hàng đầu sẽ khó đạt được.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng nêu ba hướng chuyển dịch quan trọng. Thứ nhất, từ dạy toán như một hệ thống tri thức khép kín sang dạy toán như một năng lực giải quyết vấn đề mở. Thứ hai, từ đào tạo tách rời giữa phổ thông, ĐH và sau ĐH sang thiết kế lộ trình liên thông phát hiện - bồi dưỡng - phát triển nhân tài. Thứ ba, từ tư duy cung cấp chương trình theo khả năng sẵn có sang tư duy đào tạo gắn với bài toán công nghệ chiến lược và nhu cầu phát triển quốc gia.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển nhanh, toán học trở thành nền tảng của nhiều lĩnh vực chiến lược. Cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào 6 sản phẩm công nghệ chiến lược được xác định, đều dựa trên nền tảng toán học. Đó là mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, trí tuệ nhân tạo (AI) camera xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và thiết bị bay không người lái (UAV).



