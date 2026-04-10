Thời sự

Đi bắt dơi, người dân phát hiện 12 bộ hài cốt trong hang đá

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trong quá trình vào hang bắt dơi, người dân phát hiện các bộ hài cốt và vật dụng liên quan bộ đội nên trình báo chính quyền địa phương

Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 cho biết đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, trong quá trình đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa, người dân phát hiện trong một hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt liên quan bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện 12 bộ hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Gia Lai - Ảnh 1.

Các vật dụng được phát hiện trong hang đá

Ngay sau khi nhận được tin báo, từ ngày 6 đến 8-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 triển khai tìm kiếm và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ.

Bên trong hang đá, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như: tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu…

Người dân phát hiện 12 bộ hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Gia Lai - Ảnh 3.

12 hài cốt được đưa về hội trường xã Ia Ly tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức quân đội.

Sau khi cất bốc, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về hội trường xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai để tổ chức lễ dâng hương, chăm sóc hương khói theo nghi thức quân đội.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34, căn cứ các tài liệu, đây là khu vực hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966–1969.

Từ năm 2020 đến 2025, ở khu vực núi Chư Pa, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ.

Tin liên quan

Cúc áo quân phục, võng dù hé lộ nơi an táng 2 liệt sĩ giữa núi rừng Quảng Trị

(NLĐO) - Từ tin báo của người dân đã giúp lực lượng tìm kiếm ở Quảng Trị phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật còn sót lại giữa rừng

Tiếp tục phát hiện di vật nghi chứa thông tin quan trọng chôn cùng hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ kèm những di vật quan trọng tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Phát hiện lọ thuỷ tinh nghi chứa thông tin quan trọng chôn cùng hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, quy tập có di vật là lọ thủy tinh chứa thông tin được bảo quản cẩn thận

