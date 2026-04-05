Vùng miền Đông Nam Bộ

Đi bộ hơn 2 km đường rừng, giải cứu nữ du khách Trung Quốc gặp nạn trên Núi Dinh

Ngọc Giang

(NLĐO) - Lực lượng CNCH Công an TPHCM kịp thời băng rừng, vượt địa hình hiểm trở trên Núi Dinh, giải cứu nữ du khách nước ngoài bị gãy chân khi leo núi.

Chiều 5-4-2026, lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an TP HCM đã kịp thời giải cứu một nữ du khách nước ngoài bị nạn khi leo Núi Dinh (phường Long Hương, TPHCM).

Trước đó, lúc 12 giờ 3 phút, Trung tâm chỉ huy Phòng PC07 nhận tin báo về một trường hợp bị thương nặng trên núi. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 nhanh chóng xuất quân với 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ, chiến sĩ. Chỉ sau 6 phút di chuyển, lực lượng đã có mặt tại chân núi, phường Long Hương.

Đi bộ hơn 2km đường rừng, giải cứu nữ du khách Trung Quốc gặp nạn trên Núi Dinh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi rừng

Qua xác minh, nạn nhân mắc kẹt ở khu vực địa hình dốc cao, hiểm trở, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận. Các chiến sĩ phải mang theo thiết bị chuyên dụng, đi bộ hơn 2 km đường rừng để tiếp cận hiện trường.

Tại đây, lực lượng CNCH phát hiện nữ du khách quốc tịch Trung Quốc bị ngã, gãy chân, không thể di chuyển và trong trạng thái hoảng loạn. Ngay lập tức, các chiến sĩ phối hợp lực lượng y tế trấn an tinh thần, tiến hành sơ cứu, cố định vết thương và đặt nạn nhân lên cáng.

Đi bộ hơn 2km đường rừng, giải cứu nữ du khách Trung Quốc gặp nạn trên Núi Dinh - Ảnh 2.

Nạn nhân sau đó được đưa lên xe cứu thương để chuyển tới cơ sở y tế

Do địa hình phức tạp, việc đưa nạn nhân xuống núi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp nhịp nhàng và nỗ lực cao, đến khoảng 13 giờ 50 phút, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn.

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho y tế để tiếp tục điều trị. Được biết, du khách này tham gia leo núi cùng đoàn 8 người.

TPHCM du khách Trung Quốc du khách nước ngoài núi dinh trong rừng Long Hương
