Đi bộ trên 3,2 km/giờ, giảm nguy cơ đái tháo đường

Các kết quả được công bố trên tạp chí y học British Journal of Sports Medicine cho thấy lợi ích bắt đầu đạt được ở tốc độ 3,2 km/giờ. So với những người đi bộ dưới tốc độ này, người đi bộ từ 3,2 đến 4,8 km/giờ có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn 15%. Với tốc độ từ 4,8 đến 6,4 km/giờ, nguy cơ đái tháo đường type 2 thấp hơn tới 24% so với người đi bộ chậm. Ngoài ra, xét theo từng mức nhỏ thì tốc độ đi bộ cứ tăng thêm 1 km/giờ, rủi ro bệnh đái tháo đường sẽ giảm đi 9%.



Đi bộ nhanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: ADOBE STOCK

Đây không phải bằng chứng khoa học đầu tiên ủng hộ việc đi bộ nhanh để đạt được lợi ích sức khỏe. Một nghiên cứu trước đó từ Đại học Cambridge (Anh) cho thấy chỉ với 12 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, bạn sẽ giảm được đến 30% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân so với người đi chậm, bởi hoạt động thể chất cường độ trung bình hoặc mạnh được cho là giúp các hệ cơ quan trong cơ thể được rèn luyện tốt và đồng bộ hơn so với hoạt động nhẹ.

Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị người từ 19 đến 64 tuổi cần thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động với cường độ vừa phải mỗi tuần hoặc 75 phút hoạt động với cường độ mạnh.