Ngày 20-11, Công an TP Hà Nội vừa giải cứu 2 cháu bé không may trượt chân và bị mắc kẹt dưới hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ (Hà Nội), khi đi dã ngoại cùng gia đình.



Cháu bé được giải cứu, băng bó vét thương. Ảnh: T.H.

Theo đó, vào 13 giờ 47 phút ngày 20-11, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc 2 cháu bé đi dã ngoại thì bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, địa hình khu vực núi đá phức tạp khiến việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn khi xác định chính xác vị trí các nạn nhân. Khi tiếp cận được các nạn nhân, lực lượng cứu nạn tổ chức sơ cứu ban đầu và động viên, ổn định tinh thần 2 cháu bé.

Thông tin ban đầu, trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, cháu trai 4 tuổi và cháu gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Hiện sức khỏe của 2 cháu đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.