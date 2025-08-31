HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đi để nhớ

Bài và ảnh: Nguyễn Nhật Thanh

Chuyến đi không chỉ là vượt ngàn cây số mà là hành trình trở về với ký ức, với bản thể, với những điều thân thuộc nhất

Từ miền Trung, tôi xuôi về Nam. Không phải để "đi chơi" như ai đó từng làm, cũng chẳng phải để đua đòi chủ nghĩa xê dịch, tôi đi để ngắm nhìn đất nước sau bao đổi thay, để bồi đắp thêm kiến thức như thể bón phân cho cây non.

Tính cả TP HCM, tôi đã đi qua mười một tỉnh, thành. Tôi không gọi chuyến đi đó là "phượt", vì tôi chẳng phải phượt thủ. Cũng không phải một chuyến du lịch, bởi tôi chưa từng có thú vui xa xỉ như thế. Với tôi, đó đơn giản là một chuyến du khảo để bước ra không gian rộng hơn, để hiểu thêm về quê hương mình.

Tôi đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… những vùng đất thân thương, nơi lốp xe tôi từng nhiều lần lăn qua. Mùa này đồng trống, trâu bò thủng thẳng bước trên cánh đồng nắng vàng như mật. Cảnh ấy gợi tôi nhớ về quê nhà của mười năm trước - một nỗi nhớ bất chợt trào lên giữa đời sống bộn bề.

Ở vùng bán sơn địa, tôi không còn nghe tiếng biển rì rào hay phi lao xào xạc. Vượt đèo Cù Mông, rừng cây hai bên như thành lũy, mở ra thế giới khác - Phú Yên. Biển xanh, đầm phá, vạn chài… tất cả như một vế đối hoàn chỉnh với màu xanh núi rừng. Những con thuyền nằm im bên bến, sóng khẽ vỗ mạn như ru ngủ. Tôi nhớ về Thọ Quang, Sa Kỳ, Sa Huỳnh - những ký ức đã bén rễ sâu trong lòng.

Rồi đèo Cả hiện ra trước mắt. Đầm Ô Loan nằm dưới chân đèo Quán Cau khiến tôi liên tưởng đến đầm An Khê quê nội. Trên đỉnh đèo, tôi tận mắt thấy Đá Bia - địa danh từng xuất hiện trong sử sách triều Nguyễn. Một bên là biển sâu, một bên là vách đá dựng đứng. Tôi nhớ lời bà nội kể: Ngày trước, đi xe đò qua đèo Cả, ai cũng nhắm mắt vờ ngủ vì sợ sóng "kéo" xe xuống vực.

Chiều buông, núi nuốt mặt trời. Đứng trên đỉnh đèo nhìn về Phú Yên, tôi thấy vịnh Vũng Rô lấp lánh tàu thuyền như tranh đính cườm. Xa xa, hòn Nưa như chú khủng long nằm dài nhìn ra biển. Mỗi lần đổ đèo là một góc nhìn mới. Phải di chuyển, phải thay đổi góc nhìn thì mới cảm nhận được trọn vẹn.

Tới Vạn Giã, trời đã sẫm tối. Thị trấn này nửa làng nửa phố, làng chài vẫn còn giữ nếp sống riêng. Tôi gặp anh bạn đồng hương, rủ nhau ăn bún chả cá. Chả cá Nha Trang ngon thật nhưng vẫn không địch lại được vị dai quết tay trong cối đá của chả Lý Sơn, Sa Huỳnh. Thưởng thức đặc sản quê người, lòng lại thòm thèm hương vị quê mình - vì trong đó có thêm gia vị của tình quê.

Đi để nhớ- Ảnh 1.

Đứng trên đỉnh đèo Cả nhìn về Phú Yên, tôi thấy vịnh Vũng Rô hiện ra như một bức tranh đính cườm

Tối đó, chúng tôi ngồi bên bờ kè, nghe sóng ì oạp vỗ bờ. Tôi lại nhớ Sa Huỳnh da diết. Sáng hôm sau, không có tiếng gà gáy báo thức, chỉ có tiếng người chợ cá lao xao. Nhưng tôi vẫn dậy sớm, như thói quen. Bình minh chưa kịp ló, tôi đã lên xe, tiếp tục hành trình.

Xe tôi lăn qua Phan Rang, Phan Thiết... Không còn cao ốc che chắn biển, chỉ còn cát trắng, núi đá và những cánh đồng điện gió. Nhưng ấn tượng sâu nhất lại là những lò làm nước mắm. Mùi nồng nàn, mặn mòi ấy như thấm vào ký ức, gợi nhớ về cảng cá Sa Huỳnh, về những người lao động lam lũ nơi ấy, về quê hương.

Mùi biển phai dần khi xe tôi tiến vào Long Khánh, Biên Hòa rồi băng qua sông Đồng Nai. TP HCM hiện rõ dần: xe cộ đông đúc, đèn hoa rực rỡ, phố xá như một bức tranh sống động. Tôi trở lại nơi này sau nhiều năm, thấy đô thị này có gì đó khác lạ - như gặp lại cố nhân. Nhưng lần này, tôi không đến như một lữ khách, cũng không phải người hội ngộ cố nhân mà về với một phần quê hương lớn - Việt Nam.

Dù vậy, tôi vẫn là khách. Đêm nào nằm cũng thấy nao nao, muốn gặp cho hết bạn, làm cho xong việc rồi trở về nhà. Đi mấy ngày mà ruột gan như sôi lên vì nhớ. Có đi xa mới thấm thía câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!".

Đi bao nhiêu nơi mà lòng vẫn chỉ hướng về quê. Đi mà như không đi, vì tâm trí vẫn neo ở nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi biết chuyến đi này là để nhớ - nhớ về quê, một nỗi nhớ mà khi ở quê tôi không có, khi ở phố thị tôi lãng quên. Chuyến đi không chỉ là vượt ngàn cây số mà là hành trình trở về với ký ức, với bản thể, với những điều thân thuộc nhất. 


Tin liên quan

Đi về phía nắng

Đi về phía nắng

Cuối chiều, hơn chục bác thợ xây tận dụng mấy tấm ván cốt pha xếp lại gần nhau, bày biện đĩa mồi và vài ca bia để nhậu, tranh thủ đợi ăn cơm tối.

Những người đi xuyên thế kỷ

Chúng tôi cầm sợi chỉ của thế hệ đi trước, xỏ qua lỗ cây kim nhỏ xíu, rồi may cho đời sau một tấm áo thời trang lộng lẫy

Đạo diễn Xuân Phượng với hồi ký "Khắc đi... khắc đến"

Dư luận văn nghệ sĩ quan tâm đến cuốn sách "Khắc đi... khắc đến", viết về hành trình mang tranh Việt ra thế giới của nữ đạo diễn cao niên nhất làng văn, đó là đạo diễn Xuân Phượng.

Đi để nhớ chuyến đi đi để ngắm nhìn Chuyến du lịch người lao động ký ức di chuyển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo